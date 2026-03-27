Poslao Seki Aleksić sliku polnog organa od 22 cm, ona mu brutalno odgovorila: ''Imam mnogo veći u kući''

Seka se pojavila u crnom, baršunastom ogrtaču sa dubokim izrezom, uz koji je istakla svoje grudi pomoću traka, popularnog svjetskog trenda umjesto brushaltera.

Uz tamne naočare i specifičnu frizuru, izgledala je elegantno i samouvjereno.

Na društvenoj mreži X (bivši Tviter), pjevačica je otkrila tajnu svog izgleda:

- Dragi ljudi, ovo vam niko neće reći… moje grudi su moje, samo sam ih ovdje ulijepila trakama i tako podigla. Živjele trake! - napisala je uz emotikon koji plače od smijeha.

Kako to obično biva na mrežama, objava je brzo postala viralna, ali jedan korisnik odlučio je da pređe granicu ukusa. On je postavio fotografiju svog polnog organa pored kojeg je stajao santimetar koji pokazuje 22 cm, pokušavajući da isprovocira pjevačicu.

Seka, poznata po oštrom jeziku i duhovitosti, nije ga blokirala, već mu je uzvratila, nasmijavši sve korisnike na platformi.

- Imam mnogo veći kući - odmah je odgovorila pjevačica.

Pjevačica je vidno smršala i dovela liniju do savršenstva, a tom prilikom je otvoreno progovorila o svojoj transformaciji, rigoroznoj dijeti, ali i o tome kako se nosi sa negativnim komentarima.

Na pitanje u čemu je tajna njenog uspjeha i kako je skinula kilograme, pjevačica je bila surovo iskrena.

- Samo nisam jela, ali je jako teško – priznala je Seka i dodala da joj odricanje od hrane teško pada.

- Ja i sad ne jedem i to mi stvarno stvara nervozu. To je jedino što mene nekako pomjeri i ne mogu da budem svoja zato što sam ja hedonista i volim da jedem. A kad naiđe period kad ne smijem, onda je to baš problem, ali je izdrživo - rekla je ona.

Seka je otkrila da je uspjela da skine skoro 7 kilograma, kako bi, kako sama u šali kaže, imala mjesta da se "malo ugoji pred ljeto".

Iako je javna ličnost koja je često na meti raznih komentara, Seka ističe da je kritike na račun izgleda nikada nisu pogađale.

- Nikad, vjerujte mi, mene to toliko ne dotiče. Ja bukvalno nekad i kad neko nešto loše kaže, kažem "pa u pravu je". Ja sam vrlo svjesna žena i kad izgledam dobro i kad ne izgledam dobro - objašnjava pjevačica, prenosi Telegraf.rs.