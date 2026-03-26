Kćerka Saše Popovića se teško nosi sa njegovom smrću: ''Slomi se svaki put kada ode na groblje''

Suzana Jovanović nedavno je u intervjuu govorila o svom voljenom i nikad prežaljenom suprugu Saši Popoviću. Pjevačica se dotakla i ćerke Aleksandre, pa je otkrila kako se ona nosi sa bolom.

- Ona je rođena kao mlađi član u našoj porodici. Danijel je stariji brat. Uvijek je bila nekako zaštićena, mažena, pažena od svih nas i od brata i od tate i od mame i od ostatka familije i rođaka i rodbine. Tako da smo je uvijek štitili od tih nekih loših i negativnih stvari, ali sada nažalost, koliko god da štitite svoju djecu desi se ovakva tragedija i prosto ne možete da je zaštitite. Niti smo mi mogli da se zaštitimo, ni ja ni djeca ni niko od nas. Tako da je jako teško podnijela to. Šta da vam kažem kad joj je još uvijek teško da ode na tatin grob. Baš joj je teško. Svaki put se slomi, rastuži se i onda to danima traje, ali ja mislim da to ni Sale ne bi volio da ona tuguje već da se okrene sebi i svom životu i nekim svojim radostima, ciljevima i i planovima - rekla je Suzana koja svakodnevno sa ćerkom priča o ocu.

Zanimljivosti Rođeni na ova 4 datuma predodređeni su za velike stvari

"Pričam kao da je pored mene"

- Pa kako da ne, to je potpuno normalno. Mislim ja čak pričam o njemu kao da je tu pored mene svaki dan. Tako se i ponašam. Kao da je otišao negdje na put i da će uskoro da se vrati i da će život normalno da se nastavi tamo gdje smo stali. Tako je lakše i meni i djeci.

-Sve kako je Sale ostavio sve stoji i dalje. Maltene do skoro sam kofer držala neraspakovan. Samo je bio otvoren u stvari, a sve su stvari bile unutra. I onda sam skoro negdje pred godišnjicu ili nešto malo poslije pola godine raspakovala i vratila sve na svoje mjesto, ali onako kako je Sale ostavio u garderoberu svom, to tako sve stoji - rekla je Suzana u intervjuu za Blic.

Društvo Obustavljen saobraćaj za teretnjake preko Romanije

Tada sam shvatila da će umrijeti

Djeca Saše Popovića, Danijel i Aleksandra prvi put su u dokumentarnom filmu „Sale“ govorili o najtežem periodu kroz koji je porodica prolazila tokom njegove borbe sa teškom bolešću.

Nasljednici osnivača „Grand produkcije“ ispričali su kako se nosio sa situacijom, ali i kako ih je pripremao na ono što dolazi.

– Nekako je zadao zadatak svima nama oko sebe da budemo hrabri i pripremljeni na svakakve situacije – istakao je Danijel.

Sašina ćerka Aleksandra nije krila suze dok je govorila o posljednjim mjesecima očevog života. Ona je otkila i kako se nosila sa njegovom bitkom sa karcinomom.

Svijet Tramp: Suspendovani napadi na energetski sektor Irana

– U početku sam imala nade da će se izliječiti, jer je bilo trenutaka kada mu se poboljša stanje, pa naglo padne, pa se opet poboljša. Ali posljednjih par mjeseci je toliko pao da sam shvatila da će umrijeti – rekla je kroz suze Aleksandra.

Suzana Jovanović izjavila je da ljudi koji do sad nisu upoznali Sašu, niti popili kafu sa njim,da imaju predsrasude o njemu.

–On je jedan divan čovjek bio. Slobodno mogu da kažem da svi treba da učimo od njega– rekla je u dokumentarnom filmu.

Savjetovao djecu kako da nastave život bez njega

Suzana je govorila i o posljednjim trenucima sa Popovićem.

Scena Influenserka pala sa terase hotela: Slomila kičmu na 24 mjesta

"Taj trenutak nikada neću zaboraviti, oni su bili u šoku isto kao i mi kada smo čuli dijagnozu, govorili su kako to nije moguće da se tati događa, on koji je pun života, energije i radosti i pun ljubavi za svakog čovjeka na ovoj planeti, da on takav ima takvu bolest bilo je šokantno."

"Gledati prijatelja koji odlazi, a potpuno je svjestan do posljednjeg trenutka i racionalan, umirao je, a savjetovao svoju djecu i porodiocu kako da nastave i kojim putem da idu je jako teško", rekao je Miša Petrovski, Saletov prijatelj.