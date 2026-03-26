Jana Todorović pala na ulici: Fino sam se povrijedila

Pjevačica Snežana Đurišić otvorila je i sinoć spektakularan koncert u Beogradu, a u jednom trenutku na bini joj se pridružia koleginica Jana Todorović koja je sinoć specijalna gošća.

Pred sam početak spektakla Snežana je istakla da je neizmerno srećna što je na sceni sa Janom.

"Nisam ni sanjala, nekada mi je bila čast da samo preslušam njene nove pjesme i moram da priznam da nisam očekivala da će jednog dana i ovo da se desi, ali na moju radost desilo se", rekla je Jana i otkrila da se prije nekoliko dana povrijedila:

"Pala sam prije sedam, osam dana ispred jedne radnje, i fino sam se povrijedila, ali ja mislim da se večeras to neće primjetiti. Izdržaću, sve za Snežanu Đurišić. Gledala sam neke džempere u izlogu i eto".