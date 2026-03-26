Poznata novinarka se skinula u bikini, pljušte komentari

Sportska novinarka Sara Kardona (31), dobro poznata navijačima NFL-a i NBA lige, impresionirala je ne svojim izvještavanjem s terena, već fotografijama s odmora.

Kolumbijska ljepotica podijelila je fotografije s plaže u Majamiju, gd‌je je uživala na suncu. Jarko ružičasti kupaći kostim naglasio je njezinu besprijekornu figuru, a njezin spokojan osmijeh očarao je obožavatelje.

Obožavatelji nisu mogli suzdržati emocije: "Kolumbijska Barbi", "Wow! Kako lijepo!", "Kraljica", "Najbliže si savršenstvu!", pljuštali su komentari ispod objave.

Prekrasna i talentirana Sara Kardona (31) je novinarka i bivša sudionica izbora ljepote, najpoznatija po svom radu na sportskoj mreži ESPN kao sporedna reporterka.

Rođena i odrasla u Medelinu. Takmičila se na nekim izborima za Mis. Nakon diplome počela je graditi karijeru u sportskom novinarstvu i počela je raditi s Fox 17/WZTV-om u Nešvilu kao sportska komentatorka, a često je izvještavala i o sportskim vijestima.

Zatim je počela raditi kao slobodna sporedna reporterka za ESPN, a 2017. godine dobila je ugovor s mrežom na puno radno vrijeme. Godine 2021. pridružila se ABC 36 News kao sportska voditeljica/reporterka, prateći sve što se tiče Kentuki Vajldletsa. Danas je velika zvijezda NBC Sports-a.

Kardona se redovito povezuje sa svojim mnoštvom pratitelja i obožavatelja putem Instagrama i Iks-a, objavljujući slike i videozapise o svom životu vezanom uz sportsko izvještavanje.