Popularni pjevač o izlječenju od alkohola: Bio sam izgubio kompas

Poznati pjevač Peđa Jovanović potpuno iskreno i bez zadrške progovorio je o svom najmračnijem periodu života, teškoj borbi sa alkoholizmom koja ga je umalo koštala porodice.

Nakon izlaska iz "Leksington benda", kada je započeo samostalne nastupe po beogradskim klubovima, Peđa priznaje da je potpuno "izgubio kompas" i počeo nekontrolisano da pije. Kako sada kaže iako je planirao da ode u bolnicu i tamo ostane i nekoliko mjeseci, jedna knjiga mu je okrenula sve.

Prelomni trenutak desio se tokom pandemije koronavirusa, kada je pjevač konačno priznao sebi da je u ogromnom problemu i odlučio da potraži stručnu pomoć. Očajan i riješen da se spase, jednostavno je ukucao na Guglu “kako se izliječiti od alkohola” i naišao na ime autora Alena Kara, prenosi Blic.

S obzirom na to da knjige tada nije bilo u prevodu na srpski jezik, Peđa je, budući da je odrastao u Njemačkoj, skinuo audio verziju knjige na nemačkom jeziku za 17 evra. Slušao ju je u automobilu tri dana, a onda se desilo pravo čudo.

– Kao da je neko ugasio neki prekidač u mojoj glavi. Alkohol – of! Znači nemaš apsolutno više nikakvu potrebu – objašnjava Peđa u podkastu Zmajcast.

Od tog trenutka prošle su već četiri godine, a popularni pjevač kaže da više nema želju ni da pomiriše alkohol, te da mu on stvara snažnu averziju. Danas svoju priču o pobjedi nad demonima dijeli javno, u nadi da će njegova ispovijest pomoći nekome ko se trenutno bori sa istim problemom