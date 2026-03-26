“Suzana me uhvatila za ruku” Rada se prisjetila situacije sa Popovićevom udovicom

26.03.2026

09:20

Пјевачица Рада Манојловић
Foto: Youtube/ Pravo LICE Estrade

Pjevačica Rada Manojlović podijelila je detalje o estradnom magu Saši Popoviću i njegovoj supruzi Suzani.

Nekadašnja finalistkinja "Zvezda Granda" se prisjetila nevjerovatnog gesta sa samog početka karijere koji nikada neće zaboraviti.

Dokumentarni film "Sale", posvećen životu i karijeri Saše Popovića, izazvao je ogromnu pažnju domaće javnosti. Emotivna priča zaokružena je sjećanjima porodice i najbližih saradnika koji su podijelili uspomene na estradnog maga.

Među njima se našla i pjevačica Rada Manojlović, koja je istakla da je od Popovića imala ogromnu podršku, posebno dok još nije postala velika zvijezda.

Rada je otvorila dušu i prisetila se teškog perioda kada još uvek nije bila finansijski stabilna, a Saša i Suzana su pokazali svoju pravu ljudsku veličinu i priredili joj gest koji pamti i danas.

- On i njegova supruga na samom početku moje karijere, vidjeli su tokom takmičenja u kakvim stajlinzima dolazim i nije bilo teško da zaključe da ja baš i nemam - započela je pjevačica svoju ispovijest.

Kako je otkrila, jedan običan dan pretvorio se u pravi san. Saša Popović ju je neočekivano pozvao i saopštio joj da će Suzana doći po nju za samo petnaest minuta, sa namjerom da je vodi u poznati tržni centar kako bi joj kupila garderobu, i to šta god joj se svidi!

- Ona me je uhvatila za ruku, pa me je vodila kroz sve spratove i butike, sandale neke sjećam se koje su tada 2007. bile dvesta evra, to je kao sada sigurno osamsto, hiljadu evra. To je bilo preskupo za mene tad, meni je dvadeset evra bila kuća - ispričala je Rada, i dalje pod utiskom nevjerovatne dobrote i nesebične pomoći koju su joj Popovići pružili kada joj je bilo najteže.

(telegraf)

Rada Manojlović

