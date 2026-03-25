Pjevač hitno operisan nakon što je zaspao za volanom i imao udes

Pjevač Slobodan Batjarević Cobe, koji je doživio tešku saobraćajnu nezgodu u Mađarskoj kada je zaspao za volanom, konačno može da odahne.

On je objavio fotografiju sa osobljem iz Kliničkog centra Niš i naveo da je njegova dugotrajna borba za zdravlje uspješno završena.

"Poslije 19 mjeseci, hvala Bogu, svi simptomi su nestali, nov sam čovjek", ponosno je poručio pjevač.

Podsjetimo, pjevač je imao izuzetno dugačak i mučan oporavak, a neposredno nakon nesreće je hitno operisan kako ne bi ostao invalid.

Njegova ranija priznanja najbolje svjedoče o paklu kroz koji je prošao dok je bio vezan za krevet.

"Sedam mjeseci nisam izašao iz sobe, pa Ribarska banja. Vjerujte mi, oko mene samo klinike, bolnice, apoteke, ljekari, terapije“, istakao je ranije Cobe.

