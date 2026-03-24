Stanija i Mitrović objavili zajedničku fotku: Otkrili razlog

Starleta se sada oglasila direktno iz kancelarije Željka Mitrovića, vlasnika Pink televizije, i potvrdila da je zvanično potpisala ugovor za učešće u najnovijoj sezoni.

Ekonomija BiH sve više izvozi jaja: Evo gd‌je ih najviše prodaje

Prethodno je Stanija objavljivala fotografije sa Milicom Mitrović, držeći javnost u neizvjesnosti oko svog ulaska.

Sada je podijelila snimak na kojem se vidi kako potpisuje ugovor sa Željkom Mitrovićem, uz kratku poruku:

- Oni su željeli priču, ja donosim trenutak.

Podsjetimo, Stanija Dobrojević sletjela je u četvrtak, 19. marta, na aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu, pa govorila o ulasku u Elitu 9, ali i susretu sa Asminom Durdžićem i honoraru.

- Mi smo u pregovorima, ako se lijepo dogovorimo biće interesantno. To traje duže, u septembru sam rekla ne. Sad sam rekla da. Ovu priču sam napravila ja, vrijeme je da stavim tačku na to. Definitivno novac nije cilj mog ulaska, to nikada. Nikad u rijaliti nisam ulazila zbog toga. Ovo sada imam svoj motiv, novac dolazi. Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko. Nikoga ja tamo neću rušiti, to će ko zna koliko još da traje.

Hronika Opet pucnjava u BiH: Napadač se nije dobro proveo

- Ni sa kim se neću pozdraviti, ulazim za sebe, svi će se pokazati tamo. Što se Maje tiče, ona mi nije bila drugarica. Pokazala je ko je i šta je i gdje joj je mjesto. Bar da ju je Asmin osvojio, ali nije. Možda me žacne sujeta, ali sam ja nastavila dalje. Cijeli naš odnos je bio kompleksan od samog starta. Ja sam samo željela da se posveti meni, ali to je sada završena priča. Ja ne znam da li on umije da voli. Izgleda kao da je on mene precrtao, vidjećemo - rekla je ona, pa nastavila:

- Mnogo ja mogu da trpim, jako teško presječem, imam veliku granicu, ali takva sam. Kad precrtam to je kraj. Vjerenički prsten sam zadržala, lijep je i jako skup. Nisam ga puno nosila, više volim da ga gledam - rekla je Stanija na kraju, prenosi Telegraf.rs.