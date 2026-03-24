Šakiri otkazani svi koncerti

24.03.2026

15:54

Шакири отказани сви концерти
Foto: Tanjug

Veliki koncert svjetske pop zvijezde Šakire, koji je trebalo da bude održan u Dohi, odložen je zbog „regionalne situacije“, saopštila je zvanična platforma Qatar Calendar.

Kolumbijska pjevačica bila je zakazana za nastup 1. aprila u okviru svoje svjetske turneje, ali je događaj pomjeren usljed rastućih tenzija u regionu.

Svekrvi davala otrov za pacove, pred drugima glumila da je njeguje

Slična sudbina zadesila je i OFFLIMITS Music Festival u Abu Dabiju, gdje je Šakira trebalo da nastupi zajedno sa popularnim bendom Jonas Brothers 4. aprila. Organizatori su u utorak saopštili da je festival odložen za novembar. Ovo su najnoviji u nizu otkazanih i odloženih kulturnih i sportskih događaja u državama Persijskog zaliva, koje su se našle u sjenci rastućeg sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Zbog bezbjednosnih razloga, američki pjevač Josh Groban otkazao je koncerte planirane u Dubaiju i Bahreinu. Ni sport nije ostao pošteđen posljedica krize. Organizatori Formula 1 otkazali su obje trke planirane za april – u Bahreinu i saudijskom gradu Džedi. Takođe, otkazana je i fudbalska utakmica između aktuelnih šampiona Evrope i Južne Amerike, reprezentacija Španije i Argentine, koja je trebalo da bude odigrana u Kataru.

Sve veće geopolitičke tenzije ostavljaju ozbiljne posljedice na međunarodna dešavanja, pokazujući da sukobi velikih sila ne utiču samo na politiku, već i na globalnu kulturu, sport i zabavu, prenosi Telegraf.

