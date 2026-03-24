Vlasnik OnlyFansa bio mrtav danima prije nego što je vijest o smrti objavljena

Prijatelj i poslovni partner Leonida Lea Radvisnkog, vlasnika Onlyfansa koji je preminuo u 43. godini, otkrio je nepozante detalje o ukrajinskom bogatašu.

Vlasnik sajta za odrasle - OnlyFansa - Leonid Leo Radvinski, bio je mrtav danima pre nego što je vest o njegovoj smrti objavljena, otkrio je njegov prijatelj za The Post.

"Insajderi su znali da se Radvinski već neko vrijeme bori sa zdravstvenim problemima i, iako je njegova smrt tragična, ostavio je za sobom kompaniju koja je bila potpuno spremna za njegov odlazak", rekao je Endi Bahman, izvršni direktor kompanije Creators Inc., koja tesno sarađuje sa kreatorima sadržaja za odrasle sa kontroverznog sajta.

"Njegova smrt nije bila iznenadna, tako da je bilo mnogo priprema", dodao je.

"Preminuo je nekoliko dana prije nego što su mediji saznali, tako da nije bilo prekida u poslovanju".

Radvinski je bio veoma tajanstven kada je reč o privatnom životu i postoji samo jedna njegova javna fotografija.

"Ironija sa Leom je u tome što je izgradio jednu od najpopularnijih platformi na internetu, ali je živio život koji je bio nevjerovatno tih i veoma disciplinovan, utemeljen u vjeri i porodici", rekao je Bahman.

Živio u stanu vrijednom 19 miliona dolara

"Zaista se nije pojavljivao u centru pažnje", dodao je.

Sofi Rejn i druge zvezde OnlyFansa odale su počast čoveku, koji im je pomogao da zarade ogromne svote novca ali su rekle da ga nikada nisu srele, niti razgovarale sa njim.

Prije smrti, Radvinski se povukao u luksuzan stan od 550 kvadrata, vrijedan 19 miliona dolara na obali okeana u Tarnberi Oušn klubu, jednoj od najekskluzivnijih adresa u Majamiju.

Imanje nalik tvrđavi posjeduje privatne liftove, obezbjeđenje 24/7 i direktan pristup parking objektima, tako da znatiželjnici ne mogu da vide ko dolazi i odlazi.

Iza ukrajinskog biznismena ostala je supruga, advokatica i filantropkinja, Jekaterina „Kejt“ Čudnovski, koja vodi specijalne projekte u Fondaciji za istraživanje rijetkih karcinoma.

U jednom od svojih rijetkih poznatih pojavljivanja u javnosti, Radvinski je pratio svoju suprugu na svečanoj priredbi za Fondaciju za istraživanje kancera gastrointestinalnog trakta 2024. godine.

Tom prilikom je Čudnovski objavila da su suprug i ona donirali 23 miliona dolara za istraživanje raka, prenio je Volstrit džurnal (Wall Street Journal).

„Zahvaljujući naučnicima koji stoje iza istraživanja koje finansiramo, jedno čudo je slijedilo drugo. Napredak će zauvijek promijeniti proces liječenja raka. A Leo je ovdje večeras, dokazujući da nauka i čuda idu ruku pod ruku“, istakla je Čudnovski tokom svog govora na događaju.

Darivao ogroman novac za istraživanje liječenja raka i rijetkih genetskih bolesti

Prema ličnoj veb-stranici, Radvinski je darivao ogromne donacije Memorijalnom centru za rak Sloun Ketering, Univerzitetu u Čikagu i EB risrč partneršipu (EB Research Partnership), globalnoj organizaciji posvećenoj finansiranju istraživanja za liječenje rijetke genetske bolesti bulozne epidermolize. Riječ je o grupi kožnih poremećaja koji uzrokuju jake plikove i rane.

Radvinski, koji je odrastao izvan Čikaga, kupio je matičnu kompaniju OnliFensa (OnlyFans), Feniks internešenel (Fenix International), 2018. godine od britanskih biznismena, oca i sina Gaja i Tima Stoklija, koji su osnovali platformu dvije godine ranije.

U to vrijeme, OnliFens je bio „samo sajt sa sadržajem za odrasle, koji ste mogli vidjeti kada se pretplatite“.

Radvinski je transformisao porno-industriju tako što je kreatorima sadržaja za odrasle ponudio platformu da direktno dopru do svoje publike putem pretplata i zadrže 80 odsto svojih prihoda.

Dok je radio kao direktor i većinski akcionar kompanije, od 2021. do početka 2025. godine, Radvinski je sebi isplatio čak 1,8 milijardi dolara dividendi, prema podacima časopisa Forbs (Forbes).

Njegovi udjeli u kompaniji navodno su bili strogo povjerljivi. Prema izvještajima, ranije je pokušavao da proda svoj udio u kompaniji za osam milijardi dolara — iako je imao problema da pronađe banku koja bi posredovala u poslu.

Feniks internešenel je prošle godine vodio pregovore o potencijalnoj akviziciji od strane grupe koju predvodi Forest roud (Forest Road), investiciona banka i konsultantska firma sa sjedištem u Los Anđelesu, iako su potencijalni poslovi propali iz nepoznatih razloga.

Uprkos očiglednoj „stidljivosti zbog vlasništva nad OnliFensom“, to nije bio njegov prvi posao s pornografijom.

Među njegovim ranim poduhvatima bili su veb-sajtovi koji su nudili hakovane lozinke za pornografske sajtove.

Kasnije je registrovao na stotine imena domena — mnogi od njih bili su pornografski ili su se odnosili na poznate ličnosti iz ranih 2000-ih, a 2004. godine pokrenuo je Majfrikams (MyFreeCams), preteču OnliFensa.

Pod njegovim vlasništvom, OnliFens je postao globalna senzacija — posebno tokom pandemije kovida 19 (COVID-19), kada je dnevno dobijao 300.000 korisnika.