Kim Kardašijan ovim potezom potvrdila vezu s Hamiltonom?

Kim Kardašijan i Luis Hamilton i zvanično su u vezi, prenose strani mediji, nakon što je par "uhvaćen" zajedno u Tokiju.

Rijaliti zvijezda Kim Kardašijan definitivno više nije sama. Nakon što su se još ranije pojavile spekulacije da je otpočela vezu sa vozačem Formule 1, Luisom Hamiltonom, Kim je viđena sa njim i na Superboulu, ali zvanične potvrde nije bilo.

Izgleda da zvaničnog oglašavanja rijaliti zvijezde ili šampiona Formule 1 neće ni biti, međutim, dovoljno govori činjenica da se ne kriju na javnim mjestima.

Kako pišu strani mediji, par je šetao kroz Tokio držeći se za ruke, zajedno su obilazili radnje, a društvo im je pravila i njena sestra, Kloi Kardašijan, prenosi Superžena.

Wait — Lewis Hamilton out in Tokyo with Kim Kardashian and Khloé Kardashian‼️



Kim je za ovu priliku odabrala dugu, usku, sivu haljinu sa rukavima i prorezom pozadi, naravno, u kombinaciji sa visokim štiklama, dok je Hamilton bio ležerno obučen i pozdravljao usput fanove.

Glasine o njihovoj vezi su krenule u februaru, kada se pisalo da su zajedno otputovali na romantičan odmor, a zanimljivo je i da su prije svega ovoga bili dobri prijatelji. Mada, bivši muž Kim Kardašijan, ozloglašeni reper Kanje Vest, još ranije je pričao kako Kim flertuje sa Hamiltonom, čak i dok je bila sa Vestom u braku.