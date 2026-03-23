Golotinja mu donijela bogatstvo: Koliko novca je imao Leonid Radvinski

Smrt vlasnika platforme OnlyFans Leonida Radvinskog ponovo je usmjerila pažnju na ogromno bogatstvo koje je stekao preko platforme.

Portparol je rekao da je kompanija duboko ožalošćena njegovom smrću i napomenuo da je preminuo mirno nakon duge borbe sa rakom. Predstavnik je takođe izjavio da je njegova porodica tražila privatnost tokom ovog teškog perioda.

Ko je bio Leonid Radvinski?

Leonid Radvinski, američki državljanin porijeklom iz Ukrajine, bio je vlasnik kompanije OnlyFans i većinski akcionar i direktor njene matične kompanije, Fenix ​​International Limited.

Njegovu smrt je kompanija potvrdila u ponedjeljak, 23. marta.

Kako je stekao OnlyFans?

OnlyFans, platforma zasnovana na pretplati, prvenstveno poznata po sadržaju za odrasle, pokrenuo je 2016. godine britanski preduzetnik Tim Stokli.

Dvije godine kasnije, 2018. godine, Radvinski je kupio Fenix ​​International Limited, preuzevši kontrolu nad platformom.

Njegovo preuzimanje označilo je prekretnicu. Preoblikovao je poslovni model i proširio njegov domet, transformišući ga od relativno nišne veb stranice u veoma profitabilnu globalnu platformu.

Usluga omogućava korisnicima da se pretplate i plate za ekskluzivni sadržaj od kreatora, što je postalo ključni pokretač njenog finansijskog uspjeha.

Koliko je vrijedio Radvinski?

U vrijeme njegove smrti, neto bogatstvo Radvinskog je iznosilo 4,7 milijardi dolara, prema "Forbsu". Ovo ga je postavilo na 869. mjesto na listi najbogatijih osoba na svetu.

Na Forbsovoj listi 400 najbogatijih pojedinaca u Americi za 2025. godinu, zauzeo je 181. mjesto.

Njegova zarada je u velikoj mjeri bila povezana sa uspjehom sajta OnlyFans, koji je posljednjih godina doživio ogroman rast.

Koliko novca je OnlyFans generisao?

Platforma je postala glavni izvor prihoda za Radvinskog.

Do 2024. godine, OnlyFans je navodno generisao oko 1,9 miliona dolara dnevno za njega, prema podacima "Forbsa".

Finansijski podaci kompanije dodatno ističu njenu veličinu. U 2024. godini, OnlyFans je prijavio prihod od 1,4 milijarde dolara, dok su korisnici zajedno potrošili 7,2 milijarde dolara na platformi.

Do početka 2025. godine, Radvinski je sebi isplatio 1,8 milijardi dolara dividendi, što odražava snažan novčani tok i profitabilnost platforme.

Kako je pandemija povećala njegovo bogatstvo?

Pandemija Kovid-19 odigrala je glavnu ulogu u ubrzavanju popularnosti OnlyFansa.

Kako su ljudi provodili više vremena onlajn, i kreatori sadržaja i pretplatnici su se okupljali na platformi.

Ovaj porast je značajno povećao bogatstvo Radvinskog, što je dovelo do toga da ga "Forbs" zvanično prizna prizna milijarderom 2021. godine.

Da li je planirao da proda OnlyFans?

Prema izvještajima, Radvinski je bio u pregovorima o prodaji OnlyFansa u poslu koji bi mogao da procijeni vrednost kompanije na 8 milijardi dolara.

Ova potencijalna transakcija je objavljena u avgustu i istakla je snažnu tržišnu poziciju platforme.

Radvinski je održavao veoma privatan javni profil i rijetko je davao intervjue. Međutim, izvještaji ukazuju da je njegova rana karijera uključivala kreiranje veb stranica koje su tvrdile da usmjeravaju korisnike ka neprikladnom sadržaju koji uključuje maloljetnike ili bestijalnost.

"Forbs" je napomenuo da nema dokaza da su ove veb stranice zaista linkovale do takvog materijala. Međutim, izvijestio je da je Radvinski zarađivao novac klikovima korisnika na tim platformama.

Šta je učinilo njegov poslovni model tako profitabilnim?

Uspjeh OnlyFansa leži u njegovom modelu direktne pretplate potrošačima.

Omogućavajući kreatorima da monetizuju ekskluzivni sadržaj, platforma je izgradila stabilan i skalabilan tok prihoda.

Vođstvo Radvinskog je pretvorilo ovaj model u globalni posao, generišući milijarde potrošnje korisnika i konstantan profit kroz pretplate i transakcije.

Iza preminulog Radvinskog ostali su supruga Kejti Čudnovski i njihovo četvoro djece, prenosi "Matrabhabi".