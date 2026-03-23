Zdravko Čolić saslušan u tužilaštvu

Zdravko Čolić saslušan je ovog jutra u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje vodi istragu protiv osumnjičenih za bombaški napad na njegovu kuću. On je tokom ispitivanja rekao da ne zna ko stoji iza napada na njegovu kuću.

Zdravko Čolić se nije pridružio krivičnom gonjenju osumnjičenih, a u policiji je rekao da “nikome ništa ne duguje i nema sukobe”.

"Tokom ispitivanja Čolić je naveo da nije tip čovjeka koji ulazi u sukobe, naročito ne u sukobe zbog kojih bi ga neko na ovakav način napao. Rekao je da se ne pridružuje krivičnom gonjenju, jer smatra da su uhapšeni samo izvršioci nečijeg naloga", otkriva izvor.

Scena Saslušan bivši menadžer Zdravka Čolića zbog napada na pjevačevu kuću

Poznati pjevač naveo je i da je u vrijeme bombaškog napada bio u Zagrebu i da nije bio u kući, ali da se smirio kada je saznao da su mu kćerke i supruga dobro i da niko nije povrijeđen, piše Kurir.

Prema nezvaničnim informacijama, rekao je i da ni kuća nije pretrpjela velika oštećenja.

Čola je u Palatu pravde stigao jutros nešto pre 8 sati u društvu saradnika. U tužilaštvu se zadržao oko sat vremena.