NE TREBA VAM LAJF KOUČ, TREBA VAM OVA PREDSTAVA

23.03.2026

10:16

НЕ ТРЕБА ВАМ ЛАЈФ КОУЧ, ТРЕБА ВАМ ОВА ПРЕДСТАВА
Četvrti Aprilili Fest u Banjaluci otvaramo uz monodramu koja ne štedi nikoga, pa ni vas.

„Lajf Kouč“, autora i izvođača Dragana Marinkovića Mace, donosi brutalno iskren i duhovit pogled na savremeni život. Uz smijeh koji oslobađa, ali i pogađa, prolazimo kroz svijet lažnih vrijednosti, površnih odnosa i moralne konfuzije. (1. April, SD Centar)

Autor govori o čovjeku koji pokušava ostati svoj u svijetu koji slijepo trči za trendovima.

„Lajf Kouč“ je duhovita, gorka i brutalno iskrena monodrama koja razbija tabue, razotkriva licemjerje i podsjeća gdje zapravo stanuje sreća.

Na kraju, kroz smijeh koji se stišava, ostaje poruka:

„Ne treba vam lajf kouč – treba vam hrabrost da volite.”

ULAZNICE SU U PRODAJI: gigstix.ba

Prodajna mjesta Banja Luka:

POŠTE SRPSKE, Kralja Petra I Karađorđevića 93

POŠTE SRPSKE, Trg Republike Srpske 1

Organizator jedinstvenog festivalskog koncepta u Bosni i Hercegovini je Support Marketing Centar, uz podršku Grada Banjaluka.

Vidimo se u oblaku zabave!

“Aprilili Fest” Banjaluka

1-3. april 2026.

APRILILI FEST

Dragan Marinković Maca

