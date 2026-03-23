NE TREBA VAM LAJF KOUČ, TREBA VAM OVA PREDSTAVA

23.03.2026
10:16
Četvrti Aprilili Fest u Banjaluci otvaramo uz monodramu koja ne štedi nikoga, pa ni vas.
„Lajf Kouč“, autora i izvođača Dragana Marinkovića Mace, donosi brutalno iskren i duhovit pogled na savremeni život. Uz smijeh koji oslobađa, ali i pogađa, prolazimo kroz svijet lažnih vrijednosti, površnih odnosa i moralne konfuzije. (1. April, SD Centar)
Autor govori o čovjeku koji pokušava ostati svoj u svijetu koji slijepo trči za trendovima.
„Lajf Kouč“ je duhovita, gorka i brutalno iskrena monodrama koja razbija tabue, razotkriva licemjerje i podsjeća gdje zapravo stanuje sreća.
Na kraju, kroz smijeh koji se stišava, ostaje poruka:
„Ne treba vam lajf kouč – treba vam hrabrost da volite.”
ULAZNICE SU U PRODAJI: gigstix.ba
Prodajna mjesta Banja Luka:
POŠTE SRPSKE, Kralja Petra I Karađorđevića 93
POŠTE SRPSKE, Trg Republike Srpske 1
Organizator jedinstvenog festivalskog koncepta u Bosni i Hercegovini je Support Marketing Centar, uz podršku Grada Banjaluka.
Vidimo se u oblaku zabave!
“Aprilili Fest” Banjaluka
1-3. april 2026.
