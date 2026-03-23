"Desi se da vam se dijete ne dogodi" Naša glumica (48) otvoreno o majčinstvu

Iva Štrljić (48) suočava se sa osudama okoline jer se još uvijek nije ostvarila kao majka, ali o temi koja je teret mnogim ženama koje su u situaciji sličnoj kao što je njena, otvoreno govori.

Glumica je istakla kako se često zaboravlja da nečija životna priča može biti složenija nego što izgleda sa strane.

- Dolazimo do zaključka da je dijete nešto što nekoga sputava, a ja ne bih mogla sa tim da se složim zato što je dete, kada želite da ga imate, ono što vam donosi radost i sreću u život - istakla je Iva.

- Pošto sam ja neko ko ima određeni broj godina u kojima društvo od mene očekuje da sam već rodila dijete, ili više djece, ja sad imam jednu odgovornost prvo da objasnim - rekla je glumica.

- Neko će možda za mene reći da ja pripadam toj grupi, a ne pripadam. Znate zašto, nekad se u životu dogodi da u određenim godinama živeći taj svoj život, boreći se za sebe, radeći, trudeći se, desi se da vam se dijete ne dogodi - poručila je Iva jednom prilikom za medije.

