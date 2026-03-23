Milica Dabović razriješila sve dileme - tek je počela da zarađuje na sajtu za odrasle

Milica Dabović, bivši kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, naišla je na veliku osudu kada je, kao uspješna sportistkinja, odlučila da otvori profil na sajtu za odrasle i prodaje intimne fotografije. Međutim, kako je otkrila dok je odgovarala na pitanja pratilaca na Instagramu, negativni komentari nisu uticali na nju.

- Nakon svih prozivki oko sajta, vidim da si smanjila aktivnost, vjerujem da je znak da si blizu cilja - glasilo je jedno pitanje.

- Ja tek počela, važno mi je da me na sajtu obožavaju - odgovorila je Milica.

- Zašto se baviš time - zanimalo je sljedećeg pratioca.

- Jer uživam u tome - jasna je bila Milica.

"Govore mi da sam prostitutka"

Podsjetimo, Milica Dabović je nedavno govorila o uvredama koje trpi otkako je otvorila profil.

- Počela sam da govorim jednu uzrečicu: 'Od ovih poštenih, mi ku*ve ne možemo doći na red. Evo, ja idem da spavam u 10 sati uveče, ne izlazim, ne pijem, nema me nigdje, ne može me niko sresti... Ali sam ku*va. A zašto sam ku*va, to ne znaju.

- U svijetu sportistkinje koje otvore profil na sajtu za odrasle zarade po 8 do 10 miliona za jednu noć. Ovdje kod nas se to shvatilo kao da se prodaješ, kao da širiš noge za novac, a u svijetu kao da je katalog. Pretplata ide oko 15, 20 dolara - zaključila je bivša košarkašica gostujući u podkastu Sportcast.

