“To je biznis, govore mi da sam k**va” Milica Dabović o zaradi, raskrinkala oženjene: Evo šta joj plaćaju

Bivša kapitenka košarkaške reprezentacije Srbije, Milica Dabović, otvorila je dušu i otkrila pravi razlog zbog kojeg se odlučila na prodaju svojih fotografija na sajtu za odrasle.

Iako je javnost često osuđuje, iza te odluke krije se borba za golu egzistenciju nakon stravičnog nasilja i pljačke koju je doživela od bivšeg partnera.

Milica Dabović je priznala da je profil na sajtu za odrasle otvorila sa jasnim ciljem, da sebi i svom sinu Stefanu obezbjedi krov nad glavom, jer je ostala bez svega što je zaradila tokom bogate karijere.

- Hajde ja da znam zašto sam ovo uradila, zašto sam ja otvorila profil? Da sebi napravim dom - izjavila je Dabovićeva, a zatim šokirala detaljima o bivšem partneru Šimetu:

- U jednom trenutku Šime, sa kojim sam se zabavljala a osvajala cijeli svijet, stavljao mi je pištolj na čelo i govorio: 'Hajde, diži pare!'".

Ona objašnjava da ju je bivši partner finansijski uništio zbog kocke, do te mjere da joj je uzeo i posljednju stvar koju je imala za dijete.

- Vrhunac je bio kad sam mu ja dala i tu posljednju šansu, a on me izbaci ispred zgrade sa Stefanom i ukrade kolica. Prodao ih je jer mu je trebalo za kocku - ispričala je Milica.

Dabovićeva se osvrnula i na brutalne uvrede koje svakodnevno dobija, gdje je nazivaju "prostitutkom", "lošom majkom" i "manipulatorom". Njen odgovor na te prozivke je direktan i gađa u srž društvenog licemerja.

- Počela sam da govorim jednu uzrečicu: 'Od ovih poštenih, mi ku*ve ne možemo doći na red. Evo, ja idem da spavam u 10 sati uveče, ne izlazim, ne pijem, nema me nigdje, ne može me niko sresti... Ali sam ku*va. A zašto sam ku*va, to ne znaju.

Milica ističe da je u svetu situacija potpuno drugačija i da se tamo na ovakav vid zarade gleda kao na biznis.

- U svijetu sportistkinje koje otvore profil na sajtu za odrasle zarade po 8 do 10 miliona za jednu noć. Ovde kod nas se to shvatilo kao da se prodaješ, kao da širiš noge za novac, a u svijetu kao da je katalog. Pretplata ide oko 15, 20 dolara - zaključila je bivša košarkašica gostujući u podkastu Sportcast.

Kako je dodala, na kanalu se pretplaćuju i oženjeni muškarci.

- Oni ne žele da prevare svoje žene, ali traže nešto što nemaju kod kuće. Ima i onih koji sami odrede koliko bi novca platili da vas vide razgolićene - objasnila je ona.

(telegraf)