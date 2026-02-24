Baka Prase nakon paljenja automobila u strahu za bezbjednost

Baka Prase kojem je zapaljen automobil u Beogradu na vodi, ozbiljno razmatra kupovinu stana na Malti, kako bi se zbog bezbjednosti porodice i svojih najbližih sklonio iz zemlje na određeno vrijeme.

Muškarac koji je jutjuberu zapalio vozilo je uhapšen, ali Bogdan i dalje ne zna ko stoji iza napada zbog čega razmišlja o daljem planu za svoj život.

Hronika Krvava svađa na Vračaru: Baka izbola supruga

"Pored toga što je pojačao obezbjeđenje, Bogdan je u strahu da ovaj napad ne preraste u nešto veće i naškodi njegovim najbližima. Kako ima prijatelja na Malti, a pred kraj prošle godine je već posjetio ostrvo, on nakon napada ozbiljno razmatra opciju da kupi stan i tamo se skloni na neodređeno vrijeme dok se situacija u kojoj se našao ne smiri", navodi izvor za Informer.