Baka Prase nakon paljenja automobila u strahu za bezbjednost

Izvor:

Informer

24.02.2026

20:39

Komentari:

0
Бака Прасе након паљења аутомобила у страху за безбједност
Foto: Printscreen/Instagram

Jutjuber Baka Prase ozbiljno razmišlja o preseljenju na Maltu nakon paljenja automobila i straha za bezbjednost svojih najbližih.

Baka Prase kojem je zapaljen automobil u Beogradu na vodi, ozbiljno razmatra kupovinu stana na Malti, kako bi se zbog bezbjednosti porodice i svojih najbližih sklonio iz zemlje na određeno vrijeme.

Muškarac koji je jutjuberu zapalio vozilo je uhapšen, ali Bogdan i dalje ne zna ko stoji iza napada zbog čega razmišlja o daljem planu za svoj život.

Полиција Србија

Hronika

Krvava svađa na Vračaru: Baka izbola supruga

"Pored toga što je pojačao obezbjeđenje, Bogdan je u strahu da ovaj napad ne preraste u nešto veće i naškodi njegovim najbližima. Kako ima prijatelja na Malti, a pred kraj prošle godine je već posjetio ostrvo, on nakon napada ozbiljno razmatra opciju da kupi stan i tamo se skloni na neodređeno vrijeme dok se situacija u kojoj se našao ne smiri", navodi izvor za Informer.

Baka Prase

paljenje automobila

