Iz rijalitija će izaći bez dinara: Luka i Anita kažnjeni dva puta za ned‌jelju dana

Blic

24.02.2026

20:26

Лука и Анита у Задрузи
Foto: Printscreen

Iako kršenje pravila u Bijeloj kući nije rijetkost, Veliki šef je još jednom pokazao da se nepoštovanje obaveza u rijalitiju ne toleriše, te je hitno reagovao i novčano kaznio pojedine učesnike.

Glavni akteri ovog incidenta bili su Luka Vujović i Anita Stanojlović, koji su samovoljno napustili emisiju.

Do problema je došlo kada je tokom pomenute emisije pušten video-prilog koji je prikazivao ljubavnu priču između Anite i Jovane Tomić Matore. Luka i Anita su odbili da pogledaju ovaj snimak, kao i da ga komentarišu, zbog čega su demonstrativno izašli.

Zbog ovakvog ponašanja i direktnog kršenja osnovnog pravila života u “Eliti”, Veliki šef je odmah donio odluku da ih “udari po džepu” i oboje novčano kazni.

Za ned‌jelju dana kažnjeni dva puta

Anita Stanojlović i Luka Vujović žestoko su sankcionisani prije nekoliko dana zbog nepoštovanja pravila života u Bijeloj kući.

Kako se navodi u odluci, Luka Vujović je kažnjen oduzimanjem mjesečnog honorara. Razlog za ovu drakonsku kaznu leži u njegovom odbijanju da učestvuje u zadatku “Sudbinske lisice”.

Luka je poklekao pod pritiskom i ucenama svoje devojke Anite, koja mu je napravila ljubomornu scenu i zabranila da učestvuje u zadatku sa Aneli Ahmić. Kako je samoinicijativno odbio zadatak Velikog šefa, automatski je snosio posljedice.

Ni Anita Stanojlović nije prošla bez posljedica. I njoj je oduzet mjesečni honorar, ali iz drugog razloga. Tokom svog nervnog sloma, uzrokovanog nepovjerenjem u Luku, Anita je iznijela niz neistina i uvreda na račun produkcije, što je strogo zabranjeno ugovorom o učešću u Zadruzi 9 Eliti, prenosi Blic.

rijaliti

elita

Zadruga

