Žena Ace Amadeusa riješila da se oglasi poslije stravičnih optužbi da je spavala s učenikom

Aca Amadeus je iznio tvrdnju da ga je bivša supruga varala sa učenikom, a zbog ovih navoda se sada oglasila i Snežana koja ne može da vjeruje o čemu on priča.

Snežana Stanimirović, bivša žena Ace Amadeusa, oglasila se nakon što je muzičar odlučio da progovorio o njihovom turbulentnom odnosu i optuži je da ga je tokom braka varala i konzumirala nedozvoljene supstance.

- Vidjela sam šta je izjavio i ja ne želim da se pojavljujem u medijima. Preporučila bih da u policiji provjerite sve prijave o nasilju u porodici i ko se drogira. Ja se ne bih oglašavala, ali moja kćerka, koja je punoljetna, rado će vam sve ispričati - poručila je Svetlana za Kurir.

"Profesorka i učenik, to je katastrofa"

Aca Amadeus tvrdi da je nakon razlaza saznao da ga je bivša partnerka varala, i to, kako navodi, sa svojim učenikom, budući da je zaposlena u prosvjeti.

- Meni je prije tri mjeseca nestao kompjuter iz kuće. Nestalo je i 10.000 evra, kao i porodično zlato. Šta da kažem, jezivo. Sve je to prijavljeno policiji u Blacu. Na snimku koji sam dobio vidi se moja žena sa svojim učenikom. Mislim da je on to pustio u javnost jer ga je ona ostavila - rekao je muzičar i dodao da je za prevaru saznao prije četiri mjeseca.

Scena Acu Amadeusa žena prevarila sa učenikom

- To je za mene nedopustivo. Profesor i učenik, to je katastrofa. Kako je moguće da se neko ko radi u prosvjeti upusti u takvu vezu? Vidjeli ste i sami šta je na snimku. Taj snimak je završio na nekom sajtu za odrasle. Gadno mi je sve to i teško mi je da pričam o tome, dodao je muzičar

Kako je rekao, iako su se u međuvremenu formalno razveli, pokušali su da obnove odnos i daju braku još jednu šansu. Međutim, pomirenje nije potrajalo.