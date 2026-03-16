Iran ima novu metu: Zaprijetili napadom na američke tehnološke divove, pozvali na evakuaciju radnika

16.03.2026

21:34

Иран има нову мету: Запријетили нападом на америчке технолошке дивове, позвали на евакуацију радника

Iranska revolucionarna garda (Islamic Revolutionary Guard Corps — IRGC (IRGC)) objavila je novo upozorenje o napadima na industrijske objekte povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama (United States) u regionu, koji bi se trebali dogoditi u narednim satima.

Garda je pozvala na evakuaciju radnika iz tih postrojenja, kao i stanovništva koje živi u njihovoj blizini.

Poruka Vašingtonu (Washington) i lokalnom stanovništvu

„Upozoravamo poraženi američki režim da povuče radnike iz svih američkih industrijskih postrojenja u regionu. Takođe, pozivamo stanovništvo koje živi u blizini fabrika u kojima Amerikanci imaju dionički udio da se evakuiše kako ne bi bilo povrijeđenih“, poručio je glasnogovornik Garde u izjavi koju je prenijela iranska novinska agencija Tasnim (Tasnim News Agency).

Zasad nije precizirano koje bi se kompanije mogle naći na meti napada. Međutim, ista novinska agencija prošle sedmice na platformi Telegram (Telegram) objavila je popis mogućih ciljeva, na kojem su se našli uredi tehnoloških kompanija Amazon (Amazon), Gugl (Google), Majkrosoft (Microsoft) i Nvidija (Nvidia) u zalivskim zemljama.

