Đina Džinović napustila Srbiju, preselila se bez dogovora sa Harisom

Đina Džinović navodno više ne živi u Srbiji, a odluku da napusti vilu na Senjaku donijela je zbog novog dečka. Ona je sada otišla u Španiju gd‌je je ponijela sve svoje stvari i skućila se u Barselonu.

Đina Džinović svakodnevno na mrežama objavljuje snimke i fotografije na kojima pokazuje kako se provodi po restoranima, tržnim centrima, uživa na plažama, ali i igra tenis. Oko nje je uvijek sve luksuzno, a ovaj život na visokoj nozi provodi sa novim dečkom.

– Đina je posljednjih mjeseci prolazila kroz izuzetno stresan period i njoj je bila potrebna pauza. Odnedavno se viđa sa momkom koji već godinama živi u Španiji, i smatrala je da je jedino logično rješenje da se preseli kod njega i uživa daleko od očiju javnosti – otkriva izvor blizak Džinovićevoj.

Kako prenose mediji, odnosi između Harisa Džinovića i Đine još uvijek su zategnuti, a njen potez da se preseli u Barselonu nije naišao na njegovo odobravanje.

– Đina je bez ikakvog prethodnog dogovora sa Harisom odlučila da se preseli. Njihovi odnosi nisu najbolji još od njegovog razvoda od Meline, a svaki njen sljedeći korak on je dočekivao sa negodovanjem. Đina se sa njim gotovo i ne čuje otkako je otišla u Španiju, ali ne sumnjam da će se pomiriti, ipak su otac i kćerka, i jasno je koliko se vole – otkriva dobro obaviješten izvor za Informer.

Dobila 1.000 crvenih ruža

Đina je pozirala pored dva ogroman buketa od oko 1.000 crvenih ruža. Ona je sjedila na podu dok je na sebi imala crni svileni bademantil, a pratiocima nije otkrila od koga je dobila ovaj romantični poklon.

Inače, Đina se često snima u izazovnim izdanjima, a čak je jednom prilikom i njen otac komentarisao da mu se to ne dopada, prenosi Blic.

Podsjetimo, Đina je nedavno rekla kakve osobine mora da ima njen idealan muškarac.

– Muškarac koji želi da me osvoji morao bi da preokrene cijeli svijet, ne da bi me impresionirao, već da bi dokazao da zna moju vrijednost – napisala je ona nedavno na Instagramu.