Partner Milice Todorović se oglasio prvi put nakon skandala: ''Miševi tuđe živote žive''

Izvor:

Telegraf

23.02.2026

22:44

Партнер Милице Тодоровић се огласио први пут након скандала: ''Мишеви туђе животе живе''
Foto: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Milica Todorović nedavno se porodila i na svijet donijela sina Bogdana, a o njenom ljubavnom životu od tada ne prestaje da bruji javnost jer se saznalo da je otac njenog djeteta oženjen.

Sada se njen partner oglasio sa snažnom porukom.

marija-zaharova-030925

Svijet

Zaharova: Moskva stvara evroazijski sistem bezbjednosti

Naime, partner Milice Todorović se ne eksponira javno, ali je sa svojim kontaktima na storiju podijelio citat za koji mnogi misle da se odnosi upravo na njegovu životnu situaciju.

- Miševi često zbore o lavu. Miševi tuđe živote žive. Al’ su bez daha od svog straha. Lava ne vole, al’ mu se dive - napisao je on i izazvao veliku pažnju, a ovo je ujedno bilo i njegovo prvo oglašavanje.

Podsjetimo, nedavno se oglasila i njegova zakonska supruga Lj. M. koja je rekla u svojoj ispovijesti za medije da je prije mjesec dana saznala da njen suprug čeka dijete sa Milicom Todorović.

Волан

Svijet

Poginuo muškarac: Kamiondžija iz BiH pred sudom zbog udesa

- On mi je saopštio prije mjesec dana da čeka dijete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s djevojkom lijepo pričala, sa njim nisam lijepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja djeca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lijepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu djecu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju djecu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona.

