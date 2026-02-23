Odluka EU da broj diplomata u ruskoj misiji pri EU svede na 40 usmjerena je na "izbacivanje iz šina" razgovora o mirnom rješenju u Ukrajini, saopšteno je iz Ruske diplomatske misije pri EU.

"Nesposobna da nastavi okretanje beskorisnog ruleta sankcija i bacanje novca Evropljana na vojne akcije kijevskog režima "do posljednjeg Ukrajinca", visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas "nema pametnija posla" do još jednog čina neprijateljstva prema ruskoj diplomatskoj misiji", navodi se u saopštenju Misije.

Misija zaključuje da Brisel ovakvim javnim postupcima "šalje poruku" Rusiji tokom razgovora o mirnom rješenju u Ukrajini, očigledno s namjerom da podriva relevantne diplomatske kontakte.