Logo
Large banner

Oglasila se Rusija: Kaja Kalas nema pametnijeg posla

23.02.2026

22:28

Komentari:

0
Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Odluka EU da broj diplomata u ruskoj misiji pri EU svede na 40 usmjerena je na "izbacivanje iz šina" razgovora o mirnom rješenju u Ukrajini, saopšteno je iz Ruske diplomatske misije pri EU.

"Nesposobna da nastavi okretanje beskorisnog ruleta sankcija i bacanje novca Evropljana na vojne akcije kijevskog režima "do posljednjeg Ukrajinca", visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas "nema pametnija posla" do još jednog čina neprijateljstva prema ruskoj diplomatskoj misiji", navodi se u saopštenju Misije.

Најновија вијест

BiH

Opet se zatreslo: Serija zemljotresa pogodila BiH

Misija zaključuje da Brisel ovakvim javnim postupcima "šalje poruku" Rusiji tokom razgovora o mirnom rješenju u Ukrajini, očigledno s namjerom da podriva relevantne diplomatske kontakte.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Kaja Kalas

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

beba

Svijet

Novorođenče koje je putovalo na liječenje preminulo tokom leta

2 h

0
Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу

Svijet

Moskva pozvala Vašington da oslobodi Madura i njegovu suprugu

2 h

0
Хеликоптер

Svijet

Srušio se helikopter, najmanje 15 poginulih

2 h

0
Орбан: Европа не може да приушти сукоб у Украјини

Svijet

Orban: Evropa ne može da priušti sukob u Ukrajini

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Kada je pravo vrijeme za sadnju novih biljaka i kako pravilno pripremiti baštu?

22

59

Počinje gašenje koksare kod Tuzle: 800 radnika ostalo bez posla

22

56

Efikasan lijek: Zašto je dobar bijeli luk?

22

49

Otkrivena tajna Epstajnova skladišta

22

49

Ne snalazite se sa tehnologijom? Onda ste rođeni u jednom od ovih znakova

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner