Kada je pravo vrijeme za sadnju novih biljaka i kako pravilno pripremiti baštu?

Izvor:

Večernji.hr

23.02.2026

23:01

Када је право вријеме за садњу нових биљака и како правилно припремити башту?
Foto: Pixabay

Proljeće je savršeno vrijeme da se vrt probudi iz zimskog sna, ali jedna pogrešna odluka u februaru može vas koštati raskošnog cvjetanja. Iako mnogi jedva čekaju da obuju gumene čizme i započnu radove u bašti, stručnjaci upozoravaju da prerana sadnja može napraviti više štete nego koristi.

Nakon hladnih i vlažnih zimskih mjeseci, zemljištu je potrebno vrijeme da se stabilizuje. Pravilna priprema vrta podrazumijeva čišćenje ostataka suvog lišća i oštećenih biljaka, orezivanje starih grana, đubrenje zemljišta i pažljivo planiranje sadnje. Dobro pripremljena bašta omogućava biljkama da bolje iskoriste sunčevu svjetlost, vodu i hranljive materije, što kasnije donosi bogatiji i zdraviji rast.

Mnogi ljubitelji baštovanstva upravo u februaru kupuju lukovice i sadnice, želeći da “uhvate zalet” pred sezonu. Ipak, hortikulturista Iš, koji na TikToku dijeli savjete o vrtlarstvu, upozorio je da se sa sadnjom ne žuri. Kako je objasnio, iza nas je bila veoma hladna i vlažna zima, pa sadnja u prerano zagrijano tlo može otežati razvoj biljaka.

-Možete početi da kupujete lukovice i biljke, ali sačekajte sa sadnjom. Bolje je da to uradite krajem februara ili početkom marta, kada se zemljište malo oporavi – savjetuje stručnjak.

Ali biljke nisu jedine kojima je potrebna pažnja u ovom periodu. Proljeće je važno i za ptice koje traže sigurno mjesto za gnežđenje. Iz britanske organizacije Kraljevsko društvo za zaštitu ptica (RSPB) poručuju da je postavljanje kućice za ptice jedan od najjednostavnijih načina da im pomognete.

Iako je ostavljanje hrane za ptice korisno, bez bezbjednog mjesta za gnežđenje one neće imati gdje da podignu svoje mlade. Stručnjaci naglašavaju da kućice treba postaviti u blizini mjesta za hranjenje, kako bi ptice mogle lako da pronađu hranu, a da pritom ne napuštaju gnijezdo na duže vrijeme.

Dakle, prije nego što krenete sa sadnjom i uređenjem dvorišta, provjerite vremenske uslove i budite strpljivi. Malo čekanja sada može značiti mnogo ljepši i zdraviji vrt kada proljeće zaista stigne.

