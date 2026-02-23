Zaharova: Moskva stvara evroazijski sistem bezbjednosti

Rusija je u dijalogu sa svim zainteresovanim partnerima o stvaranju ravnopravnog i nedjeljivog evroazijskog sistema bezbjednosti, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Naša zemlja je aktivno uključena u dijalog sa svim partnerima i zainteresovanim strankama o stvaranju ravnopravnog i nedeljivog evroazijskog sistema bezbjednosti", navela je Zaharova u saopštenju.

Ona je je izrazila uvjerenje da će konačno rješavanje sukoba u Ukrajini, uz obavezno poštovanje interesa i uloge Rusije, doprinijeti stvaranju takvog bezbjednosnog sistema.