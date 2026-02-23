Pelet pada - kupci čekaju udarne popuste

Dolaskom nešto toplijih dana kupovina peleta svela se na dopunu zaliha, a s obzirom da izmakom sezone proizvođači najavljuju pojeftinjenje, građani već kalkulišu kako da ovu vrstu ogreva po povoljnijoj cijeni nabave već za narednu sezonu.

Tona peleta sada košta od 520 do 700 KM, a pojedini proizvođači najavljuju da bi cijena ove sirovine mogla pasti i za oko 50 KM, nakon što grijna sezona zvanično bude gotova.

Predstavnik proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović rekao je za "Glas" da se tržište peleta trenutno postepeno smiruje, te da nakon završetka grijne sezone tek slijedi period povoljnijih cijena.

"Prave akcijske ponude obično kreću u aprilu. Neki proizvođači ih drže mjesec, drugi dva", pojasnio je Ivanović.

Prema njegovim riječima, za sada nema velike kupovine, jer građani uglavnom dopunjavaju zalihe i to kupovinom do jedne tone, kako bi izdržali do kraja zime.

"Zima se razvukla, bilo je dosta hladnih dana, pa su mnogi potrošili zalihe ili su pri kraju. Sada uglavnom kupuju manje količine, svi čekaju bolje cijene", istakao je Ivanović i dodao da je prosječna vrijednost ove sirovine oko 600 maraka po toni.

Ivanović naglašava da nema viškova jer proizvodnja radi kontinuirano.

"Proizvodnja je povećana za oko 70 odsto od septembra i oktobra prošle godine", zaključio je Ivanović.

Kako je ranije naveo, u BiH se neće desiti nestašica peleta kako je to trenutno u Srbiji zbog nedostatka sirovine.

"BiH ima dovoljne količine sirovine i u dogledno vrijeme bi mogla postati regionalni lider u proizvodnji ove vrste ogreva", pojasnio je on.

Direktor kompanije "Pelet promet" iz Velikog Blaška Ljubiša Rogić pojasnio je da se potražnja za peletom već primjetno smanjuje, te da kupci sada uglavnom dopunjavaju svoja skladišta.

"Kupci dođu, uzmu paletu ili tonu, ali kako je otoplilo, sve se uglavnom svelo na kupovinu na vreće", rekao je Rogić za "Glas Srpske".

Kako kaže, očekuje da će se do kraja februara potražnja dodatno smanjiti.

"Trenutna cijena je 650 KM po toni, ali očekujem da će uskoro pasti. Vjerujem da bi mogla pojeftiniti za oko 50 maraka, ali sve zavisi od cijene sirovine koju nabavljamo", naveo je Rogić.

On ističe da sirovine nema u izobilju, kao ni zaliha gotovog proizvoda.

"Nemamo peleta na lageru. Kako proizvodimo, tako i prodajemo. Jedan dio ide na tendere i po ranije sklopljenim ugovorima", pojasnio je Rogić.

Kada je riječ o izvozu, kaže da interesovanja ima, ali je prioritet bilo domaće tržište.

"Nismo mnogo izvezli jer smo nastojali da prvo ispoštujemo domaće kupce. Nešto je ipak otišlo u Italiju, Austriju, Srbiju i Sloveniju, ali to su relativno male količine", zaključio je Rogić.

Dragan M. iz Teslića kaže da u sezoni potroši oko 5,5 tona peleta, a kupovinu ogreva uvijek planira na vrijeme.

"Kada uzmete u obzir tu količinu, kupovina mimo sezona donosi uštedu od 250 do 300 maraka, što nije malo", rekao je Dragan M.

Goran Ivanović je istakao da je problem sa peletom nastao zbog nagle potražnje pred zimu zbog čega su i proizvođači reagovali većom proizvodnjom, što je podiglo cijenu.

"Tokom ljeta nije bilo gotovo nikakve tražnje, a onda početkom septembra kao da je neko rekao: "Start", svi su ga odjednom htjeli. U takvoj situaciji ne može se tako brzo nadoknaditi nedostatak", pojasnio je Ivanović.