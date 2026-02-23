Logo
Large banner

Pelet pada - kupci čekaju udarne popuste

Izvor:

Glas Srpske

23.02.2026

22:22

Komentari:

0
Пелет пада - купци чекају ударне попусте
Foto: Pixabay

Dolaskom nešto toplijih dana kupovina peleta svela se na dopunu zaliha, a s obzirom da izmakom sezone proizvođači najavljuju pojeftinjenje, građani već kalkulišu kako da ovu vrstu ogreva po povoljnijoj cijeni nabave već za narednu sezonu.

Tona peleta sada košta od 520 do 700 KM, a pojedini proizvođači najavljuju da bi cijena ove sirovine mogla pasti i za oko 50 KM, nakon što grijna sezona zvanično bude gotova.

Predstavnik proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović rekao je za "Glas" da se tržište peleta trenutno postepeno smiruje, te da nakon završetka grijne sezone tek slijedi period povoljnijih cijena.

"Prave akcijske ponude obično kreću u aprilu. Neki proizvođači ih drže mjesec, drugi dva", pojasnio je Ivanović.

Prema njegovim riječima, za sada nema velike kupovine, jer građani uglavnom dopunjavaju zalihe i to kupovinom do jedne tone, kako bi izdržali do kraja zime.

"Zima se razvukla, bilo je dosta hladnih dana, pa su mnogi potrošili zalihe ili su pri kraju. Sada uglavnom kupuju manje količine, svi čekaju bolje cijene", istakao je Ivanović i dodao da je prosječna vrijednost ove sirovine oko 600 maraka po toni.

Ivanović naglašava da nema viškova jer proizvodnja radi kontinuirano.

"Proizvodnja je povećana za oko 70 odsto od septembra i oktobra prošle godine", zaključio je Ivanović.

Kako je ranije naveo, u BiH se neće desiti nestašica peleta kako je to trenutno u Srbiji zbog nedostatka sirovine.

"BiH ima dovoljne količine sirovine i u dogledno vrijeme bi mogla postati regionalni lider u proizvodnji ove vrste ogreva", pojasnio je on.

злато

Ekonomija

Cijene zlata porasle nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

Direktor kompanije "Pelet promet" iz Velikog Blaška Ljubiša Rogić pojasnio je da se potražnja za peletom već primjetno smanjuje, te da kupci sada uglavnom dopunjavaju svoja skladišta.

"Kupci dođu, uzmu paletu ili tonu, ali kako je otoplilo, sve se uglavnom svelo na kupovinu na vreće", rekao je Rogić za "Glas Srpske".

Kako kaže, očekuje da će se do kraja februara potražnja dodatno smanjiti.

"Trenutna cijena je 650 KM po toni, ali očekujem da će uskoro pasti. Vjerujem da bi mogla pojeftiniti za oko 50 maraka, ali sve zavisi od cijene sirovine koju nabavljamo", naveo je Rogić.

On ističe da sirovine nema u izobilju, kao ni zaliha gotovog proizvoda.

"Nemamo peleta na lageru. Kako proizvodimo, tako i prodajemo. Jedan dio ide na tendere i po ranije sklopljenim ugovorima", pojasnio je Rogić.

Kada je riječ o izvozu, kaže da interesovanja ima, ali je prioritet bilo domaće tržište.

"Nismo mnogo izvezli jer smo nastojali da prvo ispoštujemo domaće kupce. Nešto je ipak otišlo u Italiju, Austriju, Srbiju i Sloveniju, ali to su relativno male količine", zaključio je Rogić.

Dragan M. iz Teslića kaže da u sezoni potroši oko 5,5 tona peleta, a kupovinu ogreva uvijek planira na vrijeme.

"Kada uzmete u obzir tu količinu, kupovina mimo sezona donosi uštedu od 250 do 300 maraka, što nije malo", rekao je Dragan M.

Goran Ivanović je istakao da je problem sa peletom nastao zbog nagle potražnje pred zimu zbog čega su i proizvođači reagovali većom proizvodnjom, što je podiglo cijenu.

"Tokom ljeta nije bilo gotovo nikakve tražnje, a onda početkom septembra kao da je neko rekao: "Start", svi su ga odjednom htjeli. U takvoj situaciji ne može se tako brzo nadoknaditi nedostatak", pojasnio je Ivanović.

Podijeli:

Tagovi :

pelet

Cijene

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина

Ekonomija

Cijene zlata porasle nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

2 h

0
Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу

Svijet

Moskva pozvala Vašington da oslobodi Madura i njegovu suprugu

2 h

0
Метеоролози о наредним данима: Биће натпросјечно топло

Društvo

Meteorolozi o narednim danima: Biće natprosječno toplo

2 h

0
Хеликоптер

Svijet

Srušio se helikopter, najmanje 15 poginulih

2 h

0

Više iz rubrike

Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина

Ekonomija

Cijene zlata porasle nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

2 h

0
Млијеко

Ekonomija

Megle najavio smanjenje otkupa mlijeka: "Omča oko vrata farmerima"

3 h

0
Хоће ли бити раскинут уговор за стручне послове техничких прегледа у Српској?

Ekonomija

Hoće li biti raskinut ugovor za stručne poslove tehničkih pregleda u Srpskoj?

5 h

0
Већи рачуни грађанима - више пара у касама електродистрибутивних предузећа

Ekonomija

Veći računi građanima - više para u kasama elektrodistributivnih preduzeća

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Kada je pravo vrijeme za sadnju novih biljaka i kako pravilno pripremiti baštu?

22

59

Počinje gašenje koksare kod Tuzle: 800 radnika ostalo bez posla

22

56

Efikasan lijek: Zašto je dobar bijeli luk?

22

49

Otkrivena tajna Epstajnova skladišta

22

49

Ne snalazite se sa tehnologijom? Onda ste rođeni u jednom od ovih znakova

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner