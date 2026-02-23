Meteorolozi o narednim danima: Biće natprosječno toplo

Sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama do 17 stepeni očekuje se u narednim danima u Republici Srpskoj, a kako kažu meteorolozi u četvrtak će biti natprosječno toplo.

Utorak, 24. februar

"Pretežno oblačno sa slabom do umjerenom kišnom zonom od sjevera koja će se tokom dana premještati ka jugoistoku. Popodne prestanak padavina i d‌jelimično razvedravanje na sjeveru. Na istoku ostaje oblačnije uz povremenu slabu kišu, u višim pred‌jelima i po koja pahulja snijega. Na jugu suvo i sunčanije uz promjenljivu oblačnost, uveče vjetrovito", naveli su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kako ističu, vjetar će biti slab do umjeren, na udare povremeno pojačan, uglavnom sjeverozapadni. U Hercegovini uveče umjerena do jaka bura.

"Minimalna temperatura vazduha od jedan do šest, u višim pred‌jelima od minus dva. Maksimalna temperatura vazduha od sedam na istoku do 15 na jugu, u višim pred‌jelima na istoku od četiri stepena", navode oni.

Srijeda, 25. februar

U srijedu će jutro biti pretežno vedro i svježije uz maglu oko rijeka i po kotlinama koja će se lokalno duže zadržati.

"Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do tri, na jugu do šest, u višim pred‌jelima od minus četiri. Maksimalna temperatura vazduha od sedam u višim pred‌jelima i mjestima s maglom do 16 na jugu i ponegd‌je na sjeveru", ističu meteorolozi.

Četvrtak, 26. februar

U četvrtak poslije svježeg i ponegd‌je maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i natprosječno toplo. "Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do tri, na jugu do šest, u višim pred‌jelima od minus četiri. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 17, u višim pred‌jelima od devet stepeni", istakli su iz RHMZ-a.

Petak, 27. februar

U petak će jutro biti hladnije uz slab mraz ponegd‌je, kao i prolaznu maglu oko rijeka i po kotlinama.

"Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Minimalna temperatura vazduha od minus četiri do jedan, na jugu do pet. Maksimalna temperatura vazduha od 12 do 17, u višim pred‌jelima od devet", stoji u prognozi.