Otkrivena tajna Epstajnova skladišta

Novi izveštaju otkrivaju da je Džefri Epstajn skrivao hard diskove i fotografije od vlasti u više sefova širom SAD-a.

Dokumenti pokazuju da je Džefri Epstajn plaćao privatne detektive da uklone opremu iz njegove kuće na Floridi, očigledno u pokušaju da istražitelji ne dođu do nje, otkriva novi izveštaj The Telegrapha.

Dokumenti takođe pokazuju da je iznajmio šest skladišta u SAD-u i koristio ih za čuvanje predmeta sa svojih nekretnina, uključujući računare sa privatnog ostrva Little Saint James.

Najmanje jednu skladišnu jedinicu je iznajmio još 2003. godine. Računi kreditnih kartica pokazuju da su redovna plaćanja za skladište nastavila sve do 2019. godine kada je izvršio samoubistvo.

Nalazi racija sugerišu da američke vlasti nikada nisu upale u ta skladišta, što otvara mogućnost da one sadrže do sada neviđene dokaze vezane za Epstajna i njegove saradnike, prenosi B92.

Scena Partner Milice Todorović se oglasio prvi put nakon skandala: ''Miševi tuđe živote žive''

Epstajn je posedovao pet prostranih nekretnina u SAD-u i Francuskoj u vrijeme svoje smrti. Fotografije tih objekata snimljene nakon njegovog hapšenja 2019. pokazale su da mnoge imaju velike prostorije za skladištenje i prazne podrume, pa je nejasno zašto je Epstajn iznajmljivao dodatne skladišne jedinice.

Endrju će dolijati?

Dokumenti pokazuju i da je Epstajn naredio privatnim detektivima da premjeste računare u drugu skladišnu jedinicu nakon što je, navodno, dobio informaciju o raciji policije na njegovu kuću sredinom 2000-ih.

Privatni istražioci su takođe angažovani da otvore tajno skladište u Njujorku u njegovo ime, dok su za svoj rad plaćeni desetine hiljada dolara.