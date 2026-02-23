Logo
Large banner

Otkrivena tajna Epstajnova skladišta

Izvor:

B92

23.02.2026

22:49

Komentari:

0
Џефри Епстајн
Foto: Tanjug/U.S. Department of Justice via AP

Novi izveštaju otkrivaju da je Džefri Epstajn skrivao hard diskove i fotografije od vlasti u više sefova širom SAD-a.

Dokumenti pokazuju da je Džefri Epstajn plaćao privatne detektive da uklone opremu iz njegove kuće na Floridi, očigledno u pokušaju da istražitelji ne dođu do nje, otkriva novi izveštaj The Telegrapha.

Dokumenti takođe pokazuju da je iznajmio šest skladišta u SAD-u i koristio ih za čuvanje predmeta sa svojih nekretnina, uključujući računare sa privatnog ostrva Little Saint James.

Najmanje jednu skladišnu jedinicu je iznajmio još 2003. godine. Računi kreditnih kartica pokazuju da su redovna plaćanja za skladište nastavila sve do 2019. godine kada je izvršio samoubistvo.

Nalazi racija sugerišu da američke vlasti nikada nisu upale u ta skladišta, što otvara mogućnost da one sadrže do sada neviđene dokaze vezane za Epstajna i njegove saradnike, prenosi B92.

Милица Тодоровић

Scena

Partner Milice Todorović se oglasio prvi put nakon skandala: ''Miševi tuđe živote žive''

Epstajn je posedovao pet prostranih nekretnina u SAD-u i Francuskoj u vrijeme svoje smrti. Fotografije tih objekata snimljene nakon njegovog hapšenja 2019. pokazale su da mnoge imaju velike prostorije za skladištenje i prazne podrume, pa je nejasno zašto je Epstajn iznajmljivao dodatne skladišne jedinice.

Endrju će dolijati?

Dokumenti pokazuju i da je Epstajn naredio privatnim detektivima da premjeste računare u drugu skladišnu jedinicu nakon što je, navodno, dobio informaciju o raciji policije na njegovu kuću sredinom 2000-ih.

Privatni istražioci su takođe angažovani da otvore tajno skladište u Njujorku u njegovo ime, dok su za svoj rad plaćeni desetine hiljada dolara.

Podijeli:

Tagovi :

Džefri Epstajn

Epstajnovi fajlovi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Партнер Милице Тодоровић се огласио први пут након скандала: ''Мишеви туђе животе живе''

Scena

Partner Milice Todorović se oglasio prvi put nakon skandala: ''Miševi tuđe živote žive''

2 h

0
Захарова: Москва ствара евроазијски систем безбједности

Svijet

Zaharova: Moskva stvara evroazijski sistem bezbjednosti

2 h

0
Погинуо мушкарац: Камионџија из БиХ пред судом због удеса

Svijet

Poginuo muškarac: Kamiondžija iz BiH pred sudom zbog udesa

2 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Oglasila se Rusija: Kaja Kalas nema pametnijeg posla

2 h

0

Više iz rubrike

Захарова: Москва ствара евроазијски систем безбједности

Svijet

Zaharova: Moskva stvara evroazijski sistem bezbjednosti

2 h

0
Погинуо мушкарац: Камионџија из БиХ пред судом због удеса

Svijet

Poginuo muškarac: Kamiondžija iz BiH pred sudom zbog udesa

2 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Oglasila se Rusija: Kaja Kalas nema pametnijeg posla

2 h

0
beba

Svijet

Novorođenče koje je putovalo na liječenje preminulo tokom leta

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Kada je pravo vrijeme za sadnju novih biljaka i kako pravilno pripremiti baštu?

22

59

Počinje gašenje koksare kod Tuzle: 800 radnika ostalo bez posla

22

56

Efikasan lijek: Zašto je dobar bijeli luk?

22

49

Otkrivena tajna Epstajnova skladišta

22

49

Ne snalazite se sa tehnologijom? Onda ste rođeni u jednom od ovih znakova

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner