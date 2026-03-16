"Žena je poslije Ribnikara dala otkaz": Pjevač otkrio da je u kontaktu s roditeljima stradale djece

Pjevač Boris Režak je rekao da se druži sa roditeljima stradale djece i istakao da svoju djecu uči pravim vrijednostima.

Supruga Borisa Režaka je nakon tragedije dala otkaz, o čemu je on takođe govorio.

"Mislim da je svim teško da budu ovde večeras, ja ću se truditi da koncert ode u pozitivnijem smjeru. Mi pjevamo za tu dječicu, za te anđele. Poruka, između ostalog, je da kada odemo kući budemo bolji ljudi i da radimo na tome sa svojim klincima, komšijama i prijateljima. Ova fondacija želi da pošalje poruku da njihov odlazak nije bio uzalud i da ne smijemo da dozvolimo da se ponovi takva tragedija. Nebitan sam i ja i učesnici ostali koncerta, samo pomislim na roditelje i organizatore i pitam se odakle im snage", rekao je Boris i otkrio kako on utiče na svoju djecu.

- Kćerka će večeras doći ovdje, svakodnevno radimo sa njima. Gluposti nam se dešavaju u životu jer trčimo za nekim virtuelnim svijetom i ne zadovoljavamo se običnim stvarima. Ušli smo u voz koji nije dobar, ali mislim da ima nade za nas.

U kontaktu sa roditeljima stradale dece

"Sa Anđelkom se povremeno i vidim i sa još nekim roditeljima stradale djece. Komuniciramo često, njihova bol ne može da prođe", rekao je on, pa objasnio zbog čega su on i supruga odlučili da ona da otkaz.

"Moja supruga nije radila u Ribnikaru, ali jeste to iniciralo jer imam troje klinaca, a vidio sam da i moja porodica kao i većina gubi konce. Radi se od jutra do mraka, uvijek neka tenzija i loša energija... Supruga i ja smo odlučili da da otkaz da bude tu da pomogne djeci i meni, ona je moja desna ruka i u smislu posla. Znam da ljudi teško žive, ja sam rekao, da ću ja raditi maksimalno i da se neću gasiti. Barem da jedan roditelj bude rasterećeniji, to je najvažnije da roditelji imaju taj odnos sa njima. Nove generacije je teško ukapirati", objasnio je on.