Dječak ubica ponovo pred sudom: Kosta svjedoči protiv roditelja

Kosta K, dječak koji je u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbjeđenja, 25. marta trebalo bi da svjedoči u sudskom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja.

''Suđenje bi trebalo da se održi u zgradi Specijalnog suda, kao i prošli put kada je dječak svjedočio,'' kaže izvor Republike.

Ispitivanju će prisustvovati staratelj kojeg mu postavi Centar za socijalni rad.

U Višem sudu u Beogradu danas je nastavljen ponovljeni postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović koji se terete za zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog sina, dok se ocu na teret stavlja i to što je dječaka vodio u streljanu, učio ga da puca i učinio mu dostupnim oružje iz kog je kasnije pucano.

"U sud su jutros pristigli oštećeni roditelji ubijene djece, koji bi tokom dana trebalo da budu saslušani. Postupak protiv roditelja dječaka ubice je počeo ispočetka, a danas će biti održano još jedno ročište koje izuzetno teško pada oštećenim roditeljima. Među njima je i Anđelko Aćimović, otac ubijene djevojčice Angeline, koji je i ranije govorio o odgovornosti roditelja dječaka ubice i propustima koji su, kako smatra, doveli do zločina", kaže izvor Kurira i dodaje:

"U pratnji svojih advokata u sud je stigla i okrivljena Miljana Kecmanović. Ušla je u sud sa punim rukama predmeta, papira, a očekuje se da će tokom postupka biti izvedeni dokazi i saslušani oštećeni roditelji."

Podsjetimo, 3. maja 2023. godine je Kosta K. ubio devetoro učenika i radnika obezbjeđenja.

Prvostepenom presudom Vladimir Kecmanović bio je osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je Miljani Kecmanović izrečena kazna zatvora u kraćem trajanju, od tri godine.

Ta presuda je ukinuta i postupak je vraćen na ponovno suđenje, prenosi Informer.