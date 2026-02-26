Braća Dalton izlaze na optuženičku klupu zbog krađe 135.000 KM

Izvor:
ATV
26.02.2026
15:45
Komentari:0
Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštvo Kantona Sarajevo protiv Elvir Jusufović, Senad Dervišević i Zijad Jusufović, a koja se odnosi na krivična djela teške krađe i prikrivanja.
Elvir Jusufović i Senad Dervišević optuženi su za tešku krađu, dok se Zijadu Jusufoviću stavlja na teret krivično djelo prikrivanja.
Hronika
Tragedija u BiH: Bagerista poginuo u teškoj nesreći
Prema navodima iz optužnice, Elvir Jusufović i Senad Dervišević, koji su u javnosti poznati pod nadimkom "Braća Dalton“, terete se da su 24. i 25. novembra 2025. godine na području opštine Vogošća provalili u stan u ulici Igmanska.
Kako se navodi, oni su uz pomoć pajsera nasilno ušli kroz prozor, izvršili detaljnu premetačinu stana i ukrali metalni sef.
U sefu se, prema optužnici, nalazilo 70.000 KM i 22.000 evra, a iz stana su, osim novca, odneseni i lični dokumenti, municija, mobilni telefoni te rezervni ključ od automobila.
Hronika
Incident se dogodio u Tuzli: Direktor škole pretukao domara?
Ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 135.000 konvertibilnih maraka.
Trećeoptuženi, Zijad Jusufović, tereti se da je, iako je bio svjestan da potiče iz krivičnog djela, od Senada Derviševića preuzeo i sakrio iznos od 15.000 KM, čime je, prema optužnici, počinio krivično djelo prikrivanja.
Nakon potvrđivanja optužnice, Opštinski sud u Sarajevu je, na prijedlog postupajućeg tužioca, osumnjičenima produžio pritvor.
Hronika
Pucnjava, razbijena auta i desetine kilograma droge: Gačani optuženi za šverc marihuane
Za glavni pretres predloženo je saslušanje 13 svjedoka, pet vještaka, kao i izvođenje približno 130 materijalnih dokaza.
Scena
1 h0
Region
1 h0
Ekonomija
1 h0
Zanimljivosti
1 h0
Hronika
54 min0
Hronika
56 min0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Najnovije
Najčitanije
16
34
16
30
16
25
16
16
16
15
Trenutno na programu