Braća Dalton izlaze na optuženičku klupu zbog krađe 135.000 KM

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštvo Kantona Sarajevo protiv Elvir Jusufović, Senad Dervišević i Zijad Jusufović, a koja se odnosi na krivična djela teške krađe i prikrivanja.

Elvir Jusufović i Senad Dervišević optuženi su za tešku krađu, dok se Zijadu Jusufoviću stavlja na teret krivično djelo prikrivanja.

Hronika Tragedija u BiH: Bagerista poginuo u teškoj nesreći

Prema navodima iz optužnice, Elvir Jusufović i Senad Dervišević, koji su u javnosti poznati pod nadimkom "Braća Dalton“, terete se da su 24. i 25. novembra 2025. godine na području opštine Vogošća provalili u stan u ulici Igmanska.

Šteta 135.000 KM

Kako se navodi, oni su uz pomoć pajsera nasilno ušli kroz prozor, izvršili detaljnu premetačinu stana i ukrali metalni sef.

U sefu se, prema optužnici, nalazilo 70.000 KM i 22.000 evra, a iz stana su, osim novca, odneseni i lični dokumenti, municija, mobilni telefoni te rezervni ključ od automobila.

Hronika Incident se dogodio u Tuzli: Direktor škole pretukao domara?

Ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 135.000 konvertibilnih maraka.

Jusufović sakrio 15.000 KM

Trećeoptuženi, Zijad Jusufović, tereti se da je, iako je bio svjestan da potiče iz krivičnog djela, od Senada Derviševića preuzeo i sakrio iznos od 15.000 KM, čime je, prema optužnici, počinio krivično djelo prikrivanja.

Nakon potvrđivanja optužnice, Opštinski sud u Sarajevu je, na prijedlog postupajućeg tužioca, osumnjičenima produžio pritvor.

Hronika Pucnjava, razbijena auta i desetine kilograma droge: Gačani optuženi za šverc marihuane

Za glavni pretres predloženo je saslušanje 13 svjedoka, pet vještaka, kao i izvođenje približno 130 materijalnih dokaza.