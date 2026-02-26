Tragedija u BiH: Bagerista poginuo u teškoj nesreći

Bagerista Ž.D. (61) iz Rauševca kod Kiseljaka poginuo je u četvrtak, 26. februara, u teškoj nesreći u ovoj opštini.

Ovu informaciju za portal "Radiosarajevo.ba" potvrdio je Muamer Karadža, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (MUP SBK).

"Dana 26. februara u 10.10 sati telefonskim putem u Policijsku stanicu Kiseljak se obratila dežurna medicinska sestra u HPM Dom zdravlja Kiseljak i prijavila da je u navedenu ustanovu u besvjesnom stanju prevezeno lice Ž.D, rođeno 1965. godine iz Rauševca, opština Kiseljak. Uviđajne mjere i radnje izvršio je OKP PU Kiseljak u saradnji s inspektorom zaštite na radu, a pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca Tužilaštva Travnik", rekao je Karadža za portal "Radiosarajevo.ba".

Kako je rekao, utvrđeno je da je došlo do nezgode na radu s radnom mašinom na privatnom posjedu.

"Navedeno lice je usljed zadobijenih povreda preminulo u 11:40 sati na putu prema KUM-u Sarajevo", potvrdio je portparol MUP-a SBK Muamer Karadža.