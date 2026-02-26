Logo
Tragedija u BiH: Bagerista poginuo u teškoj nesreći

Izvor:

ATV

26.02.2026

15:27

Foto: Pixabay

Bagerista Ž.D. (61) iz Rauševca kod Kiseljaka poginuo je u četvrtak, 26. februara, u teškoj nesreći u ovoj opštini.

Ovu informaciju za portal "Radiosarajevo.ba" potvrdio je Muamer Karadža, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (MUP SBK).

Hronika

Vaspitačice osumnjičene za zlostavljanje djece, oglasilo se Tužilaštvo

"Dana 26. februara u 10.10 sati telefonskim putem u Policijsku stanicu Kiseljak se obratila dežurna medicinska sestra u HPM Dom zdravlja Kiseljak i prijavila da je u navedenu ustanovu u besvjesnom stanju prevezeno lice Ž.D, rođeno 1965. godine iz Rauševca, opština Kiseljak. Uviđajne mjere i radnje izvršio je OKP PU Kiseljak u saradnji s inspektorom zaštite na radu, a pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca Tužilaštva Travnik", rekao je Karadža za portal "Radiosarajevo.ba".

Kako je rekao, utvrđeno je da je došlo do nezgode na radu s radnom mašinom na privatnom posjedu.

"Navedeno lice je usljed zadobijenih povreda preminulo u 11:40 sati na putu prema KUM-u Sarajevo", potvrdio je portparol MUP-a SBK Muamer Karadža.

