Logo
Large banner

Užas! Trojica pretukla mladića (20)

Izvor:

Indeks

26.02.2026

14:09

Komentari:

0
Ужас! Тројица претукла младића (20)
Foto: ATV

U srijedu naveče, oko 19.10, na području Peščenice napadnut je i teško povrijeđen 20-godišnji mladić.

Incident se dogodio na parkiralištu u Ulici Donje Svetice, a prema dosadašnjim informacijama, u napadu su sudjelovala trojica nepoznatih počinitelja, izvijestila je zagrebačka policija.

Prema policijskom izvještaju, napadači su prišli 20-godišnjaku i fizički ga napali. Povrijeđenom mladiću ljekarska pomoć je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne povrede. U toku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinilaca.

(indeks)

Podijeli:

Tagovi :

Tuča

mladić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Инцидент у Бањалуци

Fudbal

Tuča u dvorani Borik, uhapšena dva Banjalučanina

3 h

0
ФК Црвена Звезда - ФК Партизан

Fudbal

Užasne scene: Prekinut derbi, "Grobari" zapalili tribinu!

3 d

0
Немиле сцене на дербију: Петарде на терену, меч прекинут

Fudbal

Nemile scene na derbiju: Petarde na terenu, meč prekinut

3 d

0
Гробари оскрнавили Звездин семафор на Маракани, ево шта су написали

Fudbal

Grobari oskrnavili Zvezdin semafor na Marakani, evo šta su napisali

3 d

1

Više iz rubrike

Нова трагедија на градилишту: Преминуо радник који је пао са скеле

Hronika

Nova tragedija na gradilištu: Preminuo radnik koji je pao sa skele

1 h

0
Црногорац на челу: Прали милионе од кокаина широм Европе

Hronika

Crnogorac na čelu: Prali milione od kokaina širom Evrope

3 h

0
Хорор у Новом Саду: Брат избо брата

Hronika

Horor u Novom Sadu: Brat izbo brata

16 h

0
Несрећа у Ључеву

Hronika

Nesreća u Srpskoj: Zaspao za volanom i zabio se u betonsku ogradu

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Kontroverzna odluka: Sarajevo vraća spomenik Francu Ferdinandu i Sofiji!

14

09

Užas! Trojica pretukla mladića (20)

14

05

Zatražena vanredna inspekcijska kontrola svih gradilišta u Srpskoj!

14

01

Suđenje Džombiću: Svi siti i sve ovce na broju

13

59

Oštra poruka iz Rusije Evropskoj uniji: Niko vas nije zvao, sjedite ispod stola i ćutite

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner