Užas! Trojica pretukla mladića (20)

U srijedu naveče, oko 19.10, na području Peščenice napadnut je i teško povrijeđen 20-godišnji mladić.

Incident se dogodio na parkiralištu u Ulici Donje Svetice, a prema dosadašnjim informacijama, u napadu su sudjelovala trojica nepoznatih počinitelja, izvijestila je zagrebačka policija.

Prema policijskom izvještaju, napadači su prišli 20-godišnjaku i fizički ga napali. Povrijeđenom mladiću ljekarska pomoć je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je zadobio teške tjelesne povrede. U toku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinilaca.

(indeks)