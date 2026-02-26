Logo
Tuča u dvorani Borik, uhapšena dva Banjalučanina

26.02.2026

10:34

Инцидент у Бањалуци
Foto: Screenshot / YouTube

Dva lica iz Banjaluke uhapšena su zbog napada na navijače tima iz Cazina na futsal utakmici u banjalučkoj dvorani "Borik" kada je povrijeđen jedan muškarac.

Uhapšena su lica I. Ć. i D. Z, a u toku je identifikacija i ostalih koji mogu da se dovedu u vezu sa ovim slučajem, saopšteno je danas iz Policijske uprave Banjaluka.

Инцидент у Бањалуци

Fudbal

Letjele stolice u Banjaluci: Obračun sa navijačima iz Cazina eskalirao

Na teret im se stavlja da su sinoć oko 19.35 časova tokom utakmice Premijer futsal lige BiH između banjalučkog "Borca" i "Bubamara" iz Cazina fizički napali navijače gostujućeg tima, kada je jedan muškarac povrijeđen i pomoć mu je ukazana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Sumnjiče se za krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Komentari (0)
