Odobrena sredstva za CIK BiH: Potpisana odluka o finansiranju

Izvor:

ATV

26.02.2026

11:42

Одобрена средства за ЦИК БиХ: Потписана одлука о финансирању
Foto: Youtube screenshot

Zamjenik ministra finansija i trezora u Savjetu ministara Muhamed Hasanović potpisao je danas instrukciju kojom se omogućava prenos sredstava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za uvođenje novih izbornih tehnologija.

Podsjećamo, do Hasanovićevog potpisa došlo je nakon što je na internet stranici objavljeno "Autentično tumačenje odluke Kristijana Šmita", od 17. jula prošle godine.

67128d1598204 Šmit

BiH

Kristijan Šmit opet postavlja ultimatume

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić pojasnio je ranije da taj novac iz prošlogodišnjeg budžeta više nije operativan.


