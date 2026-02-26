Odobrena sredstva za CIK BiH: Potpisana odluka o finansiranju

Zamjenik ministra finansija i trezora u Savjetu ministara Muhamed Hasanović potpisao je danas instrukciju kojom se omogućava prenos sredstava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za uvođenje novih izbornih tehnologija.

Podsjećamo, do Hasanovićevog potpisa došlo je nakon što je na internet stranici objavljeno "Autentično tumačenje odluke Kristijana Šmita", od 17. jula prošle godine.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić pojasnio je ranije da taj novac iz prošlogodišnjeg budžeta više nije operativan.