BiH na korak do novih blokada graničnih prelaza

BiH je na korak do novih blokada graničnih prelaza. Odluka je u rukama Evropske komisije.

Ako u petak ne usvoje uslove prevoznika i donesu odluku o posebnim dozvolama za boravak u zemljama Šengena, ponovo će u protest, kategorični su iz Konzorcijuma Logistika BiH.

"Na granicama sa Hrvatskom toliko su pojačali kontrole i toliko naše vozače vraćaju da stvarno čovjek više ne zna šta reći svaki dan po 10 do 15 vozača za deset dana to je 150 vozača i voznih jedinca će biti parkirano po tri mjeseca. Mi čekamo taj kobni datum poslije tog datuma vjerovatno će biti neka vrsta protesta, koja vrsta zaista sad ne bih znao reći", poručuje Igor Beben iz Konzorcijuma "Logistika BiH".

Roba propada, dobavljači negoduju

Kamioni satima stoje na graničnim prelazima na ulazu u EU. Roba propada, dobavljači negoduju, kupci čekaju, privreda BiH na ivici kolapsa.

Vozači kažu, gubimo strpljenje.

"Dođem na istovar, neće da prime robu kasniš na istovar i sve tako u krug",

"Mi ne možemo ništa postići, a sumnjam i da ministar to može postići. To je EU, oni rade kako hoće kako nametnu tako će i biti",

"Da je malo dobre volje bilo bi to bolje ali za nas niko ne mari samo gledaju kako će naplatiti od nas kaznu, parking, komunalnu taksu", govore vozači za ATV.

Forto ćuti, Minić traži rješenje

Edin Forto, ministar transporta i komunikacija BiH danas se nije oglasio o ovoj temi. Za ATV iz Ministarstva kažu da je za četvrtak, 26. februar, planiran sastanak sa predstavnicima EU kada će imati više informacija,

Ali zato je reagovao premijer Srpske. Savo Minić kaže da svakodnevno razgovara sa vozačima, a rješenja se traže.

"Uputili smo svim ambasadama predstavnicima EU ispred resornog ministarstva Vlade tražimo rješenje u kome se beskrupulozno želi od Republike Srpske i BiH oduzme dio vozača koji je neophodan EU jer im fali stotine hiljada vozača i ovo je način na koji ekonomija i određene ekonomske mjere urušavaju sistem", kaže Minić.

Prevoznici iz regiona već duže se suočavaju sa problemima na granicama prema EU.

Na to su pokušali upozoriti petodnevnim blokadama graničnih prelaza krajem januara ove godine.

Iako je Evropska komisija tada, u okviru nove vizne strategije, profesionalne vozače kamiona prvi put prepoznala kao posebnu kategoriju, ključni zahtjevi i dalje nisu riješeni.