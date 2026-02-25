Košarac: Šmitove intervencije u budžet i izborni proces - derogiranje institucija

Izvor:
SRNA
25.02.2026
15:14
Komentari:1
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je danas da je djelovanje Kristijana Šmita nelegitimno, a da intervencije u budžetska pitanja i izborni proces predstavljaju derogiranje institucija BiH.
- Ne želimo da nam stranac, uz nekoliko poltrona iz Sarajeva i kreira izbornu volju i učestvuje u procesu delegitimisanja izborne volje srpskog naroda, što neće proći. Sada je uzeo 112 miliona KM iz budžeta, novca građana Republike Srpske i Federacije BiH - izjavio je Košarac nakon sjednice Savjeta ministara.
Košarac je ponovio stav da je Šmit remetilački faktor u BiH, na šta su od prvog dana ukazivale institucije Republike Srpske.
- Mi smo od prvog dana bili jasni da je nelegitiman i nelegalan i on kao takav govori o integritetu izbornog procesa - naveo je Košarac.
On ukazao da je porazna činjenica da neki iz Sarajeva aplaudiraju na odluku Šmita da se iz budžeta BiH 112 miliona KM prebaci Centralnoj izbornoj komisiji /CIK/ za uvođenje novih tehnologija u izborni proces.
Košarac kaže da niko nije protiv integriteta izbornog procesa, ali i da postoji pravo na sumnju u namjere lažnog visokog predstavnika.
On je napomenuo i da je Šmit davno trebao da ode, navodeći da su političke strukture iz Sarajeva trebale da podrže napore institucija Republike Srpske da se osujeti bilo kakvo ponašanje nelegitimnih i nelegalnih stranaca u BiH.
- Apropo svih dešavanja kada je riječ o montiranom političkom procesu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kroz prijevremene izbore, ponovljene prijevremene izbore - vidimo da tu nema dobre namjere i akter kreiranja tih loših namjera je bio Šmit i oni koji su aplaudirali ovdje u Sarajevu - ukazao je Košarac.
