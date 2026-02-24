Nevjerovatna scena u BiH: Vozač romobila pretiče automobil

Na društvenim mrežama kruži snimak nastao u Bihaću, gdje se vidi kako vozač romobila pretiče automobil.

Električni romobili već duže vrijeme predstavljaju ozbiljan izazov na našim cestama. Iako su praktično i brzo prevozno sredstvo, njihovo sve masovnije korišćenje često nije praćeno jasnim pravilima, adekvatnom infrastrukturom i dovoljnom sviješću o sigurnosti.

Vozači romobila nerijetko se kreću kolovozom, trotoarima i biciklističkim stazama bez jasno definisanih ograničenja, što dovodi do nesigurnosti i za pješake i za vozače automobila. Poseban problem predstavlja nepoštovanje saobraćajnih propisa, vožnja bez zaštitne opreme, ali i nedovoljna zakonska regulativa.

Zbog svega toga, električni romobili više nisu samo trend urbane mobilnosti, već pitanje sigurnosti koje zahtijeva sistemsko rješenje, jasna pravila i odgovornije ponašanje svih učesnika u saobraćaju,

Foto/izvor: Dnevni avaz.