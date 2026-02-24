Logo
Large banner

Nevjerovatna scena u BiH: Vozač romobila pretiče automobil

24.02.2026

22:57

Komentari:

0
Невјероватна сцена у БиХ: Возач ромобила претиче аутомобил
Foto: Printscreen Dnevni Avaz

Na društvenim mrežama kruži snimak nastao u Bihaću, gdje se vidi kako vozač romobila pretiče automobil.

Električni romobili već duže vrijeme predstavljaju ozbiljan izazov na našim cestama. Iako su praktično i brzo prevozno sredstvo, njihovo sve masovnije korišćenje često nije praćeno jasnim pravilima, adekvatnom infrastrukturom i dovoljnom sviješću o sigurnosti.

илу-хеликоптер-01092025

Svijet

Pao helikopter, među 15 žrtava sedmoro djece

Vozači romobila nerijetko se kreću kolovozom, trotoarima i biciklističkim stazama bez jasno definisanih ograničenja, što dovodi do nesigurnosti i za pješake i za vozače automobila. Poseban problem predstavlja nepoštovanje saobraćajnih propisa, vožnja bez zaštitne opreme, ali i nedovoljna zakonska regulativa.

Zbog svega toga, električni romobili više nisu samo trend urbane mobilnosti, već pitanje sigurnosti koje zahtijeva sistemsko rješenje, jasna pravila i odgovornije ponašanje svih učesnika u saobraćaju,

Foto/izvor: Dnevni avaz.

Podijeli:

Tagovi :

Automobil

romobil

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Рамо Исак

BiH

Policajac FUP-a promoviše gazije i šehide, a ministar Isak mu pruža podršku

1 h

0
"Република БиХ" не постоји, па ни њен Устав: Још једна празна пријетња

BiH

"Republika BiH" ne postoji, pa ni njen Ustav: Još jedna prazna prijetnja

15 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

BiH

Opet se zatreslo: Serija zemljotresa pogodila BiH

1 d

0
Земљотрес погодио БиХ

BiH

Zemljotres pogodio BiH

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

13

Žena iz BiH pronađena mrtva u Rimu

23

05

Inter izbačen iz Lige šampiona

22

59

Uhapšen serijski ubica: Mještani sela i dalje u strahu

22

57

Nevjerovatna scena u BiH: Vozač romobila pretiče automobil

22

45

Pao helikopter, među 15 žrtava sedmoro djece

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner