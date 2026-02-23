Zemljotres pogodio BiH

Zemljotres magnitude 3,4 stepena Rihtera zabilježen je u 20.29 časova na području Mostara.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.322 i dužine 17.4168, odnosno nedaleko od Mostara.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Mostar i okolina su i prethodnih dana u nekoliko navrata pogođeni zemljotresima.