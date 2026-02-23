Zemljotres pogodio BiH

Izvor:
ATV
23.02.2026
20:37
Komentari:0
Zemljotres magnitude 3,4 stepena Rihtera zabilježen je u 20.29 časova na području Mostara.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.322 i dužine 17.4168, odnosno nedaleko od Mostara.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Mostar i okolina su i prethodnih dana u nekoliko navrata pogođeni zemljotresima.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 19 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) February 23, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/FBiEIB3643
