Sutra šest banjalučkih naselja bez struje

Bez struje će u utorak u Banjaluci biti dijelovi šest naselja, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Tako će od devet do 13 časova bez struje biti dijelovi naselja Javorani i Tisovac.

"Od devet do 15 bez električne energije će biti dio naselja Racune, a od devet do 11 dijelovi naselja Petrićevac, Motike i Rakovačke Bare", naveli su iz "Elektrokrajine".