Sutra šest banjalučkih naselja bez struje

23.02.2026
20:15
Komentari:0
Bez struje će u utorak u Banjaluci biti dijelovi šest naselja, saopšteno je iz "Elektrokrajine".
Tako će od devet do 13 časova bez struje biti dijelovi naselja Javorani i Tisovac.
"Od devet do 15 bez električne energije će biti dio naselja Racune, a od devet do 11 dijelovi naselja Petrićevac, Motike i Rakovačke Bare", naveli su iz "Elektrokrajine".
Društvo
