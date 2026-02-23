Logo
Sutra šest banjalučkih naselja bez struje

23.02.2026

20:15

Сутра шест бањалучких насеља без струје
Foto: Ustupljena fotografija

Bez struje će u utorak u Banjaluci biti dijelovi šest naselja, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Tako će od devet do 13 časova bez struje biti dijelovi naselja Javorani i Tisovac.

"Od devet do 15 bez električne energije će biti dio naselja Racune, a od devet do 11 dijelovi naselja Petrićevac, Motike i Rakovačke Bare", naveli su iz "Elektrokrajine".

Риба

Društvo

Počeo Vaskršnji post - koliki budžet je dovoljan?

