Koliko još godina do realizacije mosta na Docu?

Radovi na izgradnji mosta na Docu najavljeni još u novembru 2020. godine još su na čekanju. Umjesto novog mosta – rđavo željezo. I dok se rokovi pomjeraju, imovinsko-pravni odnosi još nisu riješeni. Realizacija ovog projekta za Banjalučanine značila bi mnogo.

"Puno, i počeli su, ne znam što nisu završili, nemam pojma, za Banjaluku i za nas koji živimo ovamo, brži protok naroda, brže sve bilo, ne znam što su ga obustavili", "Sve to ima svoj značaj, vrijedi, samo treba što prije uraditi","Puno bi mi značilo, skratio bih nekih 1 KM – 2 KM, ali ja volim da hodam, tako da nema veze","Ja sam rekla, kad su počinjali, pitala šta to radite, pravićemo most, kada, kaže za dvije godine, daj Bože da ga naprave za dve godine dok sam ja živa", navode građani.

Skupština grada krajem prošlog mjeseca usvojila odluku o kreditnom zaduženju od 5,3 miliona KM za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izradu projektne dokumentacije pa nije jasno zašto projekat stoji. Iako most ni blizu nije gotov, iz Gradske uprave optimistični.

"Projekat treba da bude vrlo brzo gotov, sam glavni projekat, naš odsjek je uveliko, već odavno, dakle u razgovoru sa ljudima koji su vlasnici određenih parcela, ja se nadam da će to vrlo brzo biti riješeno. Jako nam je stalo da počnemo što prije, u narednih mjesec, dva, već očekujem konkretne rezultate, što se tiče rješavanja imovinsko-pravnih odnosa", tvrdi gradski menadžer Mirna Savić Banjac.

S druge strane, iz skupštinske većine tvrde da se ne nazire kraj ovom projektu. Početak građevinskih radova se ne očekuje u tekućoj godini, , poručuje predsjednik skupštine Grada. Bez rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i kompletne projektne dokumentacije, kaže nije moguće započeti gradnju.

"Građevinski radovi, ne bi trebali ni da krenu u ovoj godini, pitanje je i sledeću, jer smo mi odobrili kredit u iznosu od 5,3 miliona, kako bi se riješili imovinski odnosi, dakle prvo je potrebno da se stvori taj preduslov, da zemljište na kojem treba da se gradi most u Docu, bude u vlasništvu grada, a da tek onda pristupimo građevinskim radovima", istakao je predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković.

Spajanje dvije naseljene obale Vrbasa, koje svakodnevno migriraju, glavni je cilj ovog projekta Građani se susreću sa svakodnevnim velikim gužvama u gradu, gdje je odlazak na posao za neke prava muka. Upravo ovakvim projektom u gradu bi bile manje gužve, ali i olakšana svakodnevica svim građanima.

"Svakako da je ovo ključni projekat, kako za sam centar grada, tako i za naselja Obilićevo i Starčevicu, koji trenutno imaju samo dvije poprečne veze, odnosno Gradski most i tako zvani Venecija most, i svakako, ne samo to da bi razdvajanjem motorizovanog saobraćaja i pješačkih tokova kako je planirano gradnjom novog mosta, svakako bi se povećana bezbjednost saobraćaja kako na samom mostu tako i na pristupnim putevima koji imaju problema sa bezbjednošću u saobraćaju", rekao je vještak saobraćajne struke Nikola Ćopić.

Građani čekaju, planovi postoje, ali rješenja izostaju. Most na Docu tako ostaje još jedno obećanje čija realizacija zavidi od papira, a ne od potreba građana.