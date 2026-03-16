Barbara Bobak doživjela nezgodu na nastupu: Pirotehnika joj eksplodirala u lice

Barbara Bobak prije nekoliko dana nastupala je u Zagrebu, ali je nastup u jednom trenutku, umalo krenuo po zlu zbog scenskih efekata.

Dok je pjevačica bila u neposrednom kontaktu sa publikom, dogodila se situacija koja je prisutne ostavila bez riječi.

Barbara je u jednom trenutku prišla samoj ivici bine, kako bi bila što bliže publici u prvim redovima, pa je i čučnula jer su je sve vrijeme snimali.

Ipak, tada se, tik ispred nje, aktivirala snažna pirotehnika. Gust bijeli dim iznenada je obavio pjevačicu i udario je direktno u lice. Iako je scena na trenutak izgledala dramatično jer se od dima gotovo ništa nije vidjelo, Barbara je brzo reagovala i povukla se nekoliko koraka unazad.

Bobakova nije htjela da prekine nastup, već je samo odmahnula rukom, pokušavajući da rastjera dim oko sebe i nastavila da pjeva. Zatim je prokomentarisala situaciju, prenosi Kurir.

- U facu si me pogodio, samo da znaš. Zapamtila sam te! - poručila je Barbara osobi zaduženoj za scenske efekte.