Barbara Bobak doživjela nezgodu na nastupu: Pirotehnika joj eksplodirala u lice

Autor:ATV
16.03.2026
13:19
Komentari:0
Barbara Bobak prije nekoliko dana nastupala je u Zagrebu, ali je nastup u jednom trenutku, umalo krenuo po zlu zbog scenskih efekata.
Dok je pjevačica bila u neposrednom kontaktu sa publikom, dogodila se situacija koja je prisutne ostavila bez riječi.
Barbara je u jednom trenutku prišla samoj ivici bine, kako bi bila što bliže publici u prvim redovima, pa je i čučnula jer su je sve vrijeme snimali.
Ipak, tada se, tik ispred nje, aktivirala snažna pirotehnika. Gust bijeli dim iznenada je obavio pjevačicu i udario je direktno u lice. Iako je scena na trenutak izgledala dramatično jer se od dima gotovo ništa nije vidjelo, Barbara je brzo reagovala i povukla se nekoliko koraka unazad.
Bobakova nije htjela da prekine nastup, već je samo odmahnula rukom, pokušavajući da rastjera dim oko sebe i nastavila da pjeva. Zatim je prokomentarisala situaciju, prenosi Kurir.
- U facu si me pogodio, samo da znaš. Zapamtila sam te! - poručila je Barbara osobi zaduženoj za scenske efekte.
@nastupi_poznatih00 Barbara Bobak Mint Club & More Zagreb uzivo #barbara #barbarabobak #viral #croatia #fyp ♬ original sound - nastupi_poznatih
