Logo
Large banner

Jodžir se oglasio u jeku skandala: Objavio porodičnu fotografiju i poslao jasnu poruku

Autor:

ATV

16.03.2026

12:50

Komentari:

0
Јоџир и Ирена Радуловић
Foto: Instagram

Novinarka Irena Radulović, žena influensera Jovana Radulovića poznatijeg kao Jodžir, našla se u centru skandala nakon navodne afere sa intimnom slikom, o čemu se naširoko priča.

Ona je sa sinom i kćerkom došla u Beograd, a Jodžir je sada objavio njihovu zajedničku fotografiju.

hitna pomoc

Hronika

Nezgoda na mjestu gdje je stradao brat Darka Lazića: Povrijeđen motociklista

Jodžir je sa ženom i djecom uživao u sunčanom danu, a porodična fotografija je nastala na travi gdje su uživali. Influenser je uz fotografiju poslao i poruku:

– Dok drugi odustaju kad je teško, ja se sjetim za koga se borim… Ne borim se za savršen život… borim se za sreću svoje žene i svoje djece. Možda svijet ne vidi moje borbe, ali moja porodica osjeća svaki moj trud. To je jedina pobjeda koja mi je važna – napisao je Jodžir, prenosi Blic.

Ovako govorio o eksplicitnim slikama žene

Jodžir je na društvenim mrežama snimao lajv gdje je govorio o tome kako su Irenine eksplicitne fotografije dospjele u javnost.

MUP RS

Republika Srpska

MUP Srpske izdao obavještenje: Nema razloga za uznemirenost

– Jedino gdje nije izašla Irenina gola slika je ova fotelja ovdje. Kako se niste sjetili da ubacite njenu sliku u ovom ovdje stanu? Ovako, sjedi Irena u stanu kod drugarice, a tu sam i ja. Irena se skinula da je izmasira i uzele su i slikale kako bi pokazale to zajedničkoj kumi. Poslije moja supruga pametna kroz par dana koja je nešto slala u jednu grupu poslala je i to u grupu. Onda se njena fotografija prebacila na različite garniture, iz stana u stan – ispričao je on bijesno i dodao:

– Nemojte da pravite filmove, ne znam zašto vas toliko kopka moj privatni život. Tu je slika, ali nema videa. Kažu da postoji snimak, a ako postoji ja ću ga okačiti na Instagram da ga svi gledaju. Priča se da ja idem po Beogradu, ližem i grizem tuđa stopala. Ta stopala su Nevenina, moje drugarice koja je pobijedila u Exatlonu. Nažuljale su je štikle i ja sam je od milosti kada se izula zagrizao za stopalo. Relja ide u školu, a tamo ga djeca pitaju da li su mu se mama i tata razveli – rekao je.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jovan Radulović Jodžir

Irena Radulović slike

Irena Radulović intimna fotka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Region

Drama u restoranu: Srbin napao suprugu, pa završio iza rešetaka

2 h

0
Мјесто трагедије у Бијељини

Hronika

Prve fotografije sa mjesta tragedije: Policija iznosi tijela, uviđaj i dalje traje

2 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: ''Družba'' ispravna, blokada čisto politička

2 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Evo šta piše u ostavci Save Minića

2 h

0

Više iz rubrike

Scena

Viki odbrusila Bosancu u emisiji: Pale teške riječi

3 h

0
Scena

Nove informacije o stanju Zorice Brunclik: Vraća se u Pinkove zvezde?

5 h

0
Лидија Бачић

Scena

Video zapalio mreže: Lidija Bačić u donjem vešu pere pločice

6 h

0
Scena

Aleksandra Mladenović o "drami" sa Džejlom Ramović: Moji roditelji prolaze agoniju

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

18

Pojavila se prva fotografija na kojoj su Endru, Mandelson i Epstin zajedno

15

17

Nova pravila na pumpama, kazne nezamislive za obične smrtnike

15

09

Pad kamatnih stopa u bankama: Prosjek na kredite 5,66 odsto

15

04

Bolest peradi smanjuje proizvodnju: Prijeti li nestašica jaja uoči Vaskrsa?

14

57

Minić i Poš razgovarali o jačanju saradnje Srpske i Mađarske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner