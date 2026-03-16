Prve fotografije sa mjesta tragedije: Policija iznosi tijela, uviđaj i dalje traje

Velika tragedija potresla je danas Bijeljinu kada su u porodičnoj kući pronađena tijela dva muškarca.

Tijela je, prema nezvaničnim informacijama pronašla žena, a navodno je riječ o njenom mužu i sinu.

Mjesto tragedije u Bijeljini

Takođe nezvanično, radi se o ubistvu i samoubistvu, a istraga će utvrditi ko je povukao obarač.

”Na oba tijela su vidljive povrede od vatrenog oružja. U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti ove tragedije”, kaže izvor ATV-a.

ATV je na mjestu tragedije zabilježio potresne prizore. Policija je iz kuće iznijela tijela dvojice muškaraca, a uviđaj još uvijek traje.

Na licu mjesta, osim policije, nalaze se ljekar mrtvozornik, kao i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.