Prve fotografije sa mjesta tragedije: Policija iznosi tijela, uviđaj i dalje traje

Autor:ATV
16.03.2026
12:38
Komentari:0
Velika tragedija potresla je danas Bijeljinu kada su u porodičnoj kući pronađena tijela dva muškarca.
Tijela je, prema nezvaničnim informacijama pronašla žena, a navodno je riječ o njenom mužu i sinu.
Takođe nezvanično, radi se o ubistvu i samoubistvu, a istraga će utvrditi ko je povukao obarač.
”Na oba tijela su vidljive povrede od vatrenog oružja. U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti ove tragedije”, kaže izvor ATV-a.
ATV je na mjestu tragedije zabilježio potresne prizore. Policija je iz kuće iznijela tijela dvojice muškaraca, a uviđaj još uvijek traje.
Na licu mjesta, osim policije, nalaze se ljekar mrtvozornik, kao i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
15
19
15
18
15
17
15
09
15
04
