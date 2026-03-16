Drama u restoranu: Srbin napao suprugu, pa završio iza rešetaka

Autor:ATV
16.03.2026
12:38
Državljanin Srbije uhapšen je u Sjevernoj Makedoniji zbog sumnje da je počinio porodično nasilje.
D. G. (49) iz Srbije tereti se da je napao svoj suprugu prvo u jednom ugostiteljskom objektu, a potom i u smještaju gdje je par odsjeo.
Kako se navodi, D. G. je uhapšen u nedjelju, 15. marta, oko 21 sat u Partizanskoj ulici u Ohridu, a nakon što je policija dobila prijavu da je fizički nasrnuo na svoju vjenčanu suprugu, prvo u ugostiteljskom objektu, a onda i u apartmanu u kojem su boravili.
U ovom trenutku nije poznato da li mu je određen pritvor, kao ni da li je i kakve povrede zadobila supruga D. G. prilikom napada, prenosi Telegraf.rs.
