Vulić: Nećemo dozvoliti prenošenje nadležnosti kad su u pitanju akcize

Izvor:

SRNA

16.03.2026

13:08

Komentari:

0
Вулић: Нећемо дозволити преношење надлежности кад су у питању акцизе
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da članovi ovog kluba neće podržati prijedlog za ukidanje ili smanjenje akciza na gorivo, ističući da je riječ o nepoštovanju ustavnih nadležnosti.

"Potrebno je poštovati ustavne nadležnosti, ovo je pitanje za vlade Republike Srpske i Federacije BiH. Pokušaj pravljenja vlade od Savjeta ministara i skupštine BiH od Predstavničkog doma za nas je neprihvatljiv i to nećemo podržati", naglasila je Vulićeva.

Ona je rekla da se Klub poslanika SNSD-a protivi hitnosti razmatranja predloženog zakona i uopšte predloženoj dopuni zbog nepoštovanja ustavne nadležnosti, odnosno pokušaja prenošenja nadležnosti.

"Dok mi sjedimo u ovom domu, to nećemo podržati", poručila je Vulićeva, ističući da se u ovom slučaju štiti i FBiH.

Saša Magazinović iz SDP-a BiH uputio je zahtjev Predstavničkom domu da po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, kojim se Savjetu ministara omogućava da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju akciza na naftne derivate.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Sarajevski Srbi platili visoku cijenu u ratu, ali i u miru

Obrazlažući zakon, Magazinović je rekao da bi se odluka donosila na period maksimalno šest mjeseci u toku jedne godine i podsjetio da su zemlje u regionu već reagovale kako bi kontrolisale cijene goriva u aktuelnoj energetskoj krizi.

Branislav Borenović ocijenio je opravdanim zakon za hitnu dopunu zakona kako bi se ograničilo divljanje cijena goriva u BiH.

Sanja Vulić

