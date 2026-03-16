Vulić: Nećemo dozvoliti prenošenje nadležnosti kad su u pitanju akcize

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da članovi ovog kluba neće podržati prijedlog za ukidanje ili smanjenje akciza na gorivo, ističući da je riječ o nepoštovanju ustavnih nadležnosti.

"Potrebno je poštovati ustavne nadležnosti, ovo je pitanje za vlade Republike Srpske i Federacije BiH. Pokušaj pravljenja vlade od Savjeta ministara i skupštine BiH od Predstavničkog doma za nas je neprihvatljiv i to nećemo podržati", naglasila je Vulićeva.

Ona je rekla da se Klub poslanika SNSD-a protivi hitnosti razmatranja predloženog zakona i uopšte predloženoj dopuni zbog nepoštovanja ustavne nadležnosti, odnosno pokušaja prenošenja nadležnosti.

"Dok mi sjedimo u ovom domu, to nećemo podržati", poručila je Vulićeva, ističući da se u ovom slučaju štiti i FBiH.

Saša Magazinović iz SDP-a BiH uputio je zahtjev Predstavničkom domu da po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, kojim se Savjetu ministara omogućava da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju akciza na naftne derivate.

Obrazlažući zakon, Magazinović je rekao da bi se odluka donosila na period maksimalno šest mjeseci u toku jedne godine i podsjetio da su zemlje u regionu već reagovale kako bi kontrolisale cijene goriva u aktuelnoj energetskoj krizi.

Branislav Borenović ocijenio je opravdanim zakon za hitnu dopunu zakona kako bi se ograničilo divljanje cijena goriva u BiH.