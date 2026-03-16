Očistite peglu pomoću sredstva koje sigurno imate u kući

Pegla često popravlja ono što mašina za pranje i sušenje veša ne uspije — uporne nabore. Međutim, ako je sama pegla prljava ili zagorjela, može napraviti više štete nego koristi. Mrlje na površini, zapušene rupice za paru ili nataložene nečistoće lako mogu uništiti tkaninu koju peglate. Zato je održavanje pegle jednako važno kao i briga o samoj odjeći.

Pasta za zube kao jednostavno rješenje

Dobra vijest je da već imate moćno sredstvo za čišćenje pegle u kupatilu. Obična bijela pasta za zube, odnosno kaladont, može efikasno da ukloni naslage i tragove paljevine sa ploče pegle. Kada je površina potpuno čista, pegla će mnogo bolje kliziti i efikasnije ispravljati nabore.

Bezbjednost na prvom mjestu

Prije nego što počnete sa čišćenjem, važno je da se pegla u potpunosti ohladi i da nije priključena u struju. Kao i sa svakim električnim aparatom, potrebno je oprezno rukovanje kako biste izbjegli bilo kakvu štetu.

Stručnjaci naglašavaju: "Uvijek koristite destilovanu vodu za čišćenje pegle. Voda iz česme može sadržati minerale koji začepljuju otvore i prave dodatnu štetu".

Šta vam je potrebno?

-Bijela pasta za zube

-Mikrofiber krpa

-Stari komad tkanine

Postupak čišćenja pegle pastom za zube

Koristite isključivo bijelu pastu bez obojenih dodataka. Nanestite je na hladnu ploču pegle prstom ili uz pomoć stare, čiste četkice za zube. Lagano utrljajte, a zatim obrišite mikrofiber krpom. Ako primjetite da i dalje ima tragova, ponovite postupak, prenose Novosti Magazin.

Kada završite, napunite rezervoar vodom i uključite peglu na parni režim. Postavite je na staru tkaninu oko pet minuta, a potom pređite nekoliko puta preko nje kako bi se uklonili eventualni ostaci paste.