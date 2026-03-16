Očistite peglu pomoću sredstva koje sigurno imate u kući

16.03.2026

13:04

Pegla često popravlja ono što mašina za pranje i sušenje veša ne uspije — uporne nabore. Međutim, ako je sama pegla prljava ili zagorjela, može napraviti više štete nego koristi. Mrlje na površini, zapušene rupice za paru ili nataložene nečistoće lako mogu uništiti tkaninu koju peglate. Zato je održavanje pegle jednako važno kao i briga o samoj odjeći.

Pasta za zube kao jednostavno rješenje

Dobra vijest je da već imate moćno sredstvo za čišćenje pegle u kupatilu. Obična bijela pasta za zube, odnosno kaladont, može efikasno da ukloni naslage i tragove paljevine sa ploče pegle. Kada je površina potpuno čista, pegla će mnogo bolje kliziti i efikasnije ispravljati nabore.

илу-мачка-11032026

Zanimljivosti

Mačke u Hercegovini ne love samo miševe

Bezbjednost na prvom mjestu

Prije nego što počnete sa čišćenjem, važno je da se pegla u potpunosti ohladi i da nije priključena u struju. Kao i sa svakim električnim aparatom, potrebno je oprezno rukovanje kako biste izbjegli bilo kakvu štetu.

Stručnjaci naglašavaju: "Uvijek koristite destilovanu vodu za čišćenje pegle. Voda iz česme može sadržati minerale koji začepljuju otvore i prave dodatnu štetu".

Šta vam je potrebno?

-Bijela pasta za zube

-Mikrofiber krpa

Јоџир и Ирена Радуловић

Scena

Jodžir se oglasio u jeku skandala: Objavio porodičnu fotografiju i poslao jasnu poruku

-Stari komad tkanine

Postupak čišćenja pegle pastom za zube

Koristite isključivo bijelu pastu bez obojenih dodataka. Nanestite je na hladnu ploču pegle prstom ili uz pomoć stare, čiste četkice za zube. Lagano utrljajte, a zatim obrišite mikrofiber krpom. Ako primjetite da i dalje ima tragova, ponovite postupak, prenose Novosti Magazin.

MUP RS

Republika Srpska

MUP Srpske izdao obavještenje: Nema razloga za uznemirenost

Kada završite, napunite rezervoar vodom i uključite peglu na parni režim. Postavite je na staru tkaninu oko pet minuta, a potom pređite nekoliko puta preko nje kako bi se uklonili eventualni ostaci paste.

Pročitajte više

Незгода на мјесту гдје је страдао брат Дарка Лазића: Повријеђен мотоциклиста

Hronika

Nezgoda na mjestu gdje je stradao brat Darka Lazića: Povrijeđen motociklista

2 h

0
Драма у ресторану: Србин напао супругу, па завршио иза решетака

Region

Drama u restoranu: Srbin napao suprugu, pa završio iza rešetaka

2 h

0
Мјесто трагедије у Бијељини

Hronika

Prve fotografije sa mjesta tragedije: Policija iznosi tijela, uviđaj i dalje traje

2 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: ''Družba'' ispravna, blokada čisto politička

2 h

0

Više iz rubrike

Умор главобоља

Savjeti

Osjećate se iscrpljeno? Evo šta treba da jedete da pobijedite proljećni umor

4 h

0
Која страна фолије заиста чува храну? Ево како се правилно употребљава

Savjeti

Koja strana folije zaista čuva hranu? Evo kako se pravilno upotrebljava

5 h

0
Мирис од хране нестаће за 10 минута из вашег стана уз помоћ овог трика

Savjeti

Miris od hrane nestaće za 10 minuta iz vašeg stana uz pomoć ovog trika

6 h

0
Риба посна трпеза

Savjeti

Isprobajte ove trikove profesionalnih kuvara i riba vam se više nikada neće lijepiti za tavu

20 h

0

Nova pravila na pumpama, kazne nezamislive za obične smrtnike

Pad kamatnih stopa u bankama: Prosjek na kredite 5,66 odsto

Bolest peradi smanjuje proizvodnju: Prijeti li nestašica jaja uoči Vaskrsa?

Minić i Poš razgovarali o jačanju saradnje Srpske i Mađarske

Dodik: Savjet ministara ni u kom slučaju ne može da bude nikakva "vlada BiH

