Nezgoda na mjestu gdje je stradao brat Darka Lazića: Povrijeđen motociklista

U naselju Belotić na putu Valjevo-Šabac jutros je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđen motociklista.

Udes se dogodio kada je došlo do kontakta između motocikla i kamiona.

Kako Tan‌jug saznaje, motociklista je prevezen u bolnicu i konstatovane su mu lake tjelesne povrede.

Podsjetimo, prije pet dana u naselju Belotić je poginuo rođeni brat poznatog pjevača Darka Lazića, Dragan, prenosi Alo.