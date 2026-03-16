Koja strana folije zaista čuva hranu? Evo kako se pravilno upotrebljava

Mnogi se pitaju koja strana alumunijumske folije treba da dodiruje hranu, a stručnjaci su otkrili kako da je pravilno upotrebljavate.

Aluminijumska folija je nezaobilazan saveznik u svakoj kuhinji zahvaljujući svojoj svestranosti. Koristi se za pakovanje hrane, ravnomjerno pečenje u rerni, kao i za sprječavanje lijepljenja hrane za pleh, što znatno olakšava čišćenje posuđa.

Ipak, iako je folija široko prisutna, mnogi nisu upoznati sa pravilnim načinom njene upotrebe. Jedna od najčešćih nedoumica tiče se razlike između njene mat i sjajne strane - vjeruje se da jedna strana treba da dodiruje hranu, dok druga ostaje okrenuta nagore. Ali, da li je to zaista istina?

Koju stranu aluminijumske folije treba koristiti za umotavanje hrane?

Aluminijumska folija ima dve različite strane – jednu sjajnu i jednu mat. Ipak, većina ljudi koristi foliju nasumično, često vjerujući da sjajna strana treba biti okrenuta ka hrani.

Međutim, u praksi nema velike razlike između ovih strana kada je u pitanju čuvanje hrane. Oba sloja jednako dobro štite i izoluju, pa je izbor strane zapravo stvar ličnih preferencija.

Razlika između mat i sjajne strane aluminijumske folije nastaje tokom procesa proizvodnje. Folija se presuje u dva sloja kako ne bi došlo do pucanja, pri čemu jedna strana dolazi u kontakt sa valjcima mašine i postaje sjajna, dok druga ostaje mat.

Ipak, ova razlika ne utiče na njenu efikasnost - obje strane jednako dobro štite i čuvaju hranu.

Za čuvanje hrane nije važno koju stranu koristite.

Međutim, kada se hrana kuva ili peče, neki stručnjaci savjetuju da se sjajna strana okrene prema unutra, jer bolje reflektuje toplotu i može doprinijeti ravnomjernijem termičkom tretmanu, prenosi Informer.