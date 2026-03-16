Koja strana folije zaista čuva hranu? Evo kako se pravilno upotrebljava

ATV

16.03.2026

10:14

Која страна фолије заиста чува храну? Ево како се правилно употребљава
Mnogi se pitaju koja strana alumunijumske folije treba da dodiruje hranu, a stručnjaci su otkrili kako da je pravilno upotrebljavate.

Aluminijumska folija je nezaobilazan saveznik u svakoj kuhinji zahvaljujući svojoj svestranosti. Koristi se za pakovanje hrane, ravnomjerno pečenje u rerni, kao i za sprječavanje lijepljenja hrane za pleh, što znatno olakšava čišćenje posuđa.

Ipak, iako je folija široko prisutna, mnogi nisu upoznati sa pravilnim načinom njene upotrebe. Jedna od najčešćih nedoumica tiče se razlike između njene mat i sjajne strane - vjeruje se da jedna strana treba da dodiruje hranu, dok druga ostaje okrenuta nagore. Ali, da li je to zaista istina?

Koju stranu aluminijumske folije treba koristiti za umotavanje hrane?

Aluminijumska folija ima dve različite strane – jednu sjajnu i jednu mat. Ipak, većina ljudi koristi foliju nasumično, često vjerujući da sjajna strana treba biti okrenuta ka hrani.

Полиција Србија

Srbija

Dva policajca uhapšena zbog zloupotrebe položaja

Međutim, u praksi nema velike razlike između ovih strana kada je u pitanju čuvanje hrane. Oba sloja jednako dobro štite i izoluju, pa je izbor strane zapravo stvar ličnih preferencija.

Razlika između mat i sjajne strane aluminijumske folije nastaje tokom procesa proizvodnje. Folija se presuje u dva sloja kako ne bi došlo do pucanja, pri čemu jedna strana dolazi u kontakt sa valjcima mašine i postaje sjajna, dok druga ostaje mat.

Ipak, ova razlika ne utiče na njenu efikasnost - obje strane jednako dobro štite i čuvaju hranu.

Za čuvanje hrane nije važno koju stranu koristite.

Međutim, kada se hrana kuva ili peče, neki stručnjaci savjetuju da se sjajna strana okrene prema unutra, jer bolje reflektuje toplotu i može doprinijeti ravnomjernijem termičkom tretmanu, prenosi Informer.

Pročitajte više

Полиција Србија

Srbija

Dva policajca uhapšena zbog zloupotrebe položaja

5 h

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban: Naši sinovi neće umirati za tuđe interese

5 h

0
Магла сунце

Gradovi i opštine

Nezdrav vazduh u četiri grada

5 h

0
Респираторне инфекције не јењавају: У УКЦ-у хоспитализовано 19 пацијената

Društvo

Respiratorne infekcije ne jenjavaju: U UKC-u hospitalizovano 19 pacijenata

5 h

0

Više iz rubrike

Мирис од хране нестаће за 10 минута из вашег стана уз помоћ овог трика

Savjeti

Miris od hrane nestaće za 10 minuta iz vašeg stana uz pomoć ovog trika

6 h

0
Риба посна трпеза

Savjeti

Isprobajte ove trikove profesionalnih kuvara i riba vam se više nikada neće lijepiti za tavu

20 h

0
Помоћу овог трика откријте да ли веш машина ради исправно

Savjeti

Pomoću ovog trika otkrijte da li veš mašina radi ispravno

23 h

0
Цвијеће циклама

Savjeti

Zaboravite na skupo đubrivo za biljke: Najbolje bujaju od od ovog sastojka koji ima svaka kuća

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

09

Pad kamatnih stopa u bankama: Prosjek na kredite 5,66 odsto

15

04

Bolest peradi smanjuje proizvodnju: Prijeti li nestašica jaja uoči Vaskrsa?

14

57

Minić i Poš razgovarali o jačanju saradnje Srpske i Mađarske

14

53

Dodik: Savjet ministara ni u kom slučaju ne može da bude nikakva "vlada BiH

14

52

Izraelski i američki specijalci upali u još jednu zemlju?

